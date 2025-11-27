TBMM ve Hollanda İlişkileri: İnsan Hakları Üzerine Görüşmeler

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, Hollanda Dışişleri Bakanlığı İnsan Haklarından Sorumlu Büyükelçi Wim Geerts ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Yanık, Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmede, TBMM'de bireysel başvuru alan 3 komisyondan biri olduklarını belirterek, insan hakları ihlali iddiası ya da varlığı halinde yurt içi ve dışında araştırma ve rapor çalışmaları yapma imkanları olduğunu söyledi.

Hollanda ile Türkiye'nin 400 yıldan fazla süredir diplomatik ve siyasi ilişkileri olduğunu vurgulayan Yanık, Hollanda'nın Avrupa Birliği'nin önemli ülkelerinden olduğunu ifade etti.

Yanık, "Hollanda'daki her türlü gelişme Türkiye açısından dikkate değerdir. Bu anlamda 2023 seçimleri itibarıyla ortaya çıkan sonuçlar bir parça bizi tedirgin etmişti ancak 29 Ekim 2025'teki erken genel seçim sonuçlarının bir an önce güçlü bir hükümetin kurulmasına vesile olmasını ümit ediyorum." dedi.

İsrail ve Filistin arasında iki devletli bir çözümün uygulanması gerektiğini belirten Yanık, ateşkesin sürdürülmesinde sorumluluk alan bir ülke olduklarını söyledi.

Yanık, "Hollanda toplumunda Filistin'in yaşadığı kıyım sürecine çok güçlü bir desteğin olduğunu biliyoruz. Bu sosyal tepkileri son derece kıymetli buluyoruz. Hollanda Devleti'nin bu süreçte Filistin'i tanıması, çok önemli bir adım olacaktır. Filistin açısından önemli bir destek olacaktır." dedi.

"Biz de iki devletli çözümün en büyük destekçilerinden biriyiz"

Geerts de Yanık'a misafirperverliği için teşekkür etti, Türkiye'de olmaktan büyük onur duyduğunu söyledi. Geerts, yarım milyon Türk'ün Hollanda'da yaşadığını belirterek, Hollanda toplumuna sundukları katkı için minnettar olduklarını ifade etti.

Türkiye'nin jeopolitik rolünün öneminin farkında olduklarını söyleyen Geerts, şunları kaydetti:

"Ukrayna, Suriye, Gazze ve Sudan olsun, hepsini takdir ediyoruz. Geçen hafta İsrail ve Filistin topraklarındaydım. 7 Ekim'deki korkunç saldırılar ve ardından patlayan savaşın yarattığı yıkımın izlenimlerini ilk elden edinme fırsatı buldum. Biz de iki devletli çözümün en büyük destekçilerinden biriyiz. Bağımsız Filistin Devleti'nin tanınması konusu, yeni hükümetin görev alanında olacaktır. Alanım olan insan haklarında bir dizi önceliğimiz var. Kadın cinayetleri konusu, benim ülkemde de kadın hakları konusunda en önce gelen konulardan biri."