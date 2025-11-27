Haberler

TBMM ve Hollanda İlişkileri: İnsan Hakları Üzerine Görüşmeler

TBMM ve Hollanda İlişkileri: İnsan Hakları Üzerine Görüşmeler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, Hollanda Dışişleri Bakanlığı İnsan Haklarından Sorumlu Büyükelçi Wim Geerts ile bir araya gelerek insan hakları, Filistin meselesi ve iki devletli çözüm konularında görüş alışverişinde bulundu.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, Hollanda Dışişleri Bakanlığı İnsan Haklarından Sorumlu Büyükelçi Wim Geerts ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Yanık, Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmede, TBMM'de bireysel başvuru alan 3 komisyondan biri olduklarını belirterek, insan hakları ihlali iddiası ya da varlığı halinde yurt içi ve dışında araştırma ve rapor çalışmaları yapma imkanları olduğunu söyledi.

Hollanda ile Türkiye'nin 400 yıldan fazla süredir diplomatik ve siyasi ilişkileri olduğunu vurgulayan Yanık, Hollanda'nın Avrupa Birliği'nin önemli ülkelerinden olduğunu ifade etti.

Yanık, "Hollanda'daki her türlü gelişme Türkiye açısından dikkate değerdir. Bu anlamda 2023 seçimleri itibarıyla ortaya çıkan sonuçlar bir parça bizi tedirgin etmişti ancak 29 Ekim 2025'teki erken genel seçim sonuçlarının bir an önce güçlü bir hükümetin kurulmasına vesile olmasını ümit ediyorum." dedi.

İsrail ve Filistin arasında iki devletli bir çözümün uygulanması gerektiğini belirten Yanık, ateşkesin sürdürülmesinde sorumluluk alan bir ülke olduklarını söyledi.

Yanık, "Hollanda toplumunda Filistin'in yaşadığı kıyım sürecine çok güçlü bir desteğin olduğunu biliyoruz. Bu sosyal tepkileri son derece kıymetli buluyoruz. Hollanda Devleti'nin bu süreçte Filistin'i tanıması, çok önemli bir adım olacaktır. Filistin açısından önemli bir destek olacaktır." dedi.

"Biz de iki devletli çözümün en büyük destekçilerinden biriyiz"

Geerts de Yanık'a misafirperverliği için teşekkür etti, Türkiye'de olmaktan büyük onur duyduğunu söyledi. Geerts, yarım milyon Türk'ün Hollanda'da yaşadığını belirterek, Hollanda toplumuna sundukları katkı için minnettar olduklarını ifade etti.

Türkiye'nin jeopolitik rolünün öneminin farkında olduklarını söyleyen Geerts, şunları kaydetti:

"Ukrayna, Suriye, Gazze ve Sudan olsun, hepsini takdir ediyoruz. Geçen hafta İsrail ve Filistin topraklarındaydım. 7 Ekim'deki korkunç saldırılar ve ardından patlayan savaşın yarattığı yıkımın izlenimlerini ilk elden edinme fırsatı buldum. Biz de iki devletli çözümün en büyük destekçilerinden biriyiz. Bağımsız Filistin Devleti'nin tanınması konusu, yeni hükümetin görev alanında olacaktır. Alanım olan insan haklarında bir dizi önceliğimiz var. Kadın cinayetleri konusu, benim ülkemde de kadın hakları konusunda en önce gelen konulardan biri."

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
Okulda boğazına jelibon kaçan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Teneffüste yediği yiyecek sonu oldu! Küçük Ahmet'e kahreden veda
Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu

Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu
Eren Mert'ten 'Galatasaray'a gidiyor'' iddialarına cevap

Ünlü isimden o iddialara rest: Galatasaray'a gitmiyorum
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
Ankara'da yol verme tartışması kanlı bitti

Otoyol savaş alanına döndü: Aracın camlarını tuzla buz etti
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
TBMM'ye gelen dilekçelere bakın! Tatil olmasını istedikleri ay ilginç

TBMM'ye gelen dilekçelere bakın! Tatil olmasını istedikleri ay ilginç
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
Çoğu kişi bilmiyor! Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber

Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber
Ev sahibini illallah ettirdi! 85 bin TL'lik lüks daireye 16 bin 500 TL ödüyor, satın almaya geleni kaçırıyor

Lüks daireye 16 bin 500 TL kira ödüyor, satın almak isteyeni kaçırıyor
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Görüntü maalesef Türkiye'den! Sokak ortasında 14 yaşındaki kıza yapılanlara bakın

Sokak ortasında 14 yaşındaki kıza yapılanlara bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.