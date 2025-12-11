Haberler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından "TBMM'de stajyer öğrenciye istismar" iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

Ankara'da bir stajyer öğrenciye cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alınan H.İ.G, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "TBMM'de stajyer öğrenciye istismar" iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 10 Aralık'ta gözaltına alınan şüpheli H.İ.G'nin bugün sevk edildiği Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuklandığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"4 Aralık 2025 tarihinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaat eden mağdure D.K.'nin TBMM'de stajyer olarak çalıştığı dönemlerde meclis lokantasında çalışan şüpheli H.İ.G.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada mağdurenin Çocuk İzlem Merkezinde ifadesi alınmış, şüpheli H.İ.G, verilen talimat gereği 10 Aralık 2025 tarihinde yakalanıp gözaltına alınmıştır. Şüpheli bugün sevk edildiği Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuklanmıştır. Soruşturmaya çok yönlü ve titizlikle devam edilmektedir."

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
