TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu Başkanı Beyazıt, yol haritalarını AA'ya anlattı Açıklaması

TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, komisyonun yol haritasına yönelik, "Dünyadaki çalışmaları da izleyerek sonuca gitmenin gayreti içerisinde olacağız. Yol haritamızda Şanlıurfa'ya, Kahramanmaraş'a giderek yerinde hadiseleri değerlendirmek var." dedi.

Beyazıt, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından TBMM'de kurulan Araştırma Komisyonunun çalışma takvimi ve yol haritalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Okullardaki saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Beyazıt, milletin bağrında büyük bir acı yaşandığını söyledi.

TBMM'de tüm siyasi partilerin katılımıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulduğunu hatırlatan Beyazıt, 22 üyeden oluşan komisyonun ilk toplantısını yaparak Başkanlık Divanı'nın oluşturulduğunu aktardı.

Yaşanan olaylara tek bir yerden bakılamayacağına işaret eden Beyazıt, bütün parçaların ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Beyazıt, "Sadece bir parçayı alarak 'güvenlik, eğitim, çocuk' dediğimiz zaman aileyi, çevreyi, okulu, toplumu, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisini ıskalarız. Bu olaya bütüncül olarak bakmak istiyoruz. Sadece sonuçlar üzerinden giderek, 'Bir olay oldu. Neden oldu?" diyerek değil, nedenleri ortadan kaldıracak komisyon çalışmasını yapmayı arzu ediyoruz." diye konuştu.

Komisyonda doktor, eğitimci, hukukçu milletvekillerinin yer aldığını anlatan Beyazıt, komisyonun görev süresi içerisinde tüm araştırmaları yapacaklarını bildirdi.

"Hadiseyi bütünüyle değerlendirmenin arzusundayız"

İlgili kurumlardan, sivil toplum kuruluşlarından görüşler alacaklarını belirten Beyazıt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyadaki çalışmaları da izleyerek sonuca gitmenin gayreti içerisinde olacağız. Yol haritamızda Şanlıurfa'ya, Kahramanmaraş'a giderek yerinde hadiseleri değerlendirmek var. Bu olay, o kadar iç içe geçmiş bir hadise ki buna benzer olayların bir daha olmamasını sağlayacak argümanları da beraberinde getirmemiz gerekiyor. Ne tür çalışmalar yapacaksak komisyonumuzda hangi siyasi görüşte olursa olsun, hangi partinin mensubu olursa olsun 'Türkiye'nin milletvekili' odaklanmasıyla, 'çocuklar geleceğimiz' mantığıyla hareket ederek, benzer olayları engelleyecek hangi etmenler varsa bunları araştıracağız, inceleyeceğiz, mevzuat çalışmaları varsa bunları tavsiye edeceğiz. Değişik tavsiyeleri ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşacağız. Hadiseyi bütünüyle değerlendirmenin arzusundayız."

Beyazıt, sosyal medyanın, televizyonların ve dışsal faktörlerin çocuklar üzerindeki etkilerinin, öğretmen-öğrenci ilişkilerinin, aile-çocuk iletişiminin ele alınacağını vurguladı.

Komisyonda her alanda, her konuda uzmanlaşmış milletvekillerinin bulunduğunu ifade eden Beyazıt, onların tavsiyelerine ve yönlendirmelerine dikkat edeceklerini söyledi.

"Siyasi gözlükle bakmak noktasında olmamak lazım"

Benzer olayların yaşanmasını kimsenin istemeyeceğinin altını çizen Beyazıt, "Ateş düştüğü yeri yakmadı, ateş Türkiye'nin bütününü yaktı, hepimizi yaktı, hepimizi derinden etkiledi." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyonun çalışma takvimini haftaya belirleyeceğini bildiren Beyazıt, kimlerin komisyona davet edileceğinin, hangi uzmanlık alanlarından faydalanılacağının ele alınacağını kaydetti.

Beyazıt, komisyonun yol haritasının belirlenmesinin ardından hızlıca çalışmalarına devam edeceklerini anlatarak, olayları geniş perspektiften değerlendireceklerini ifade etti.

Üye milletvekilleri arasında Şanlıurfa ve Kahramanmaraş milletvekillerinin de bulunduğunu anımsatan Yusuf Beyazıt, komisyon çalışmalarının ilerleyen günlerde hızlandırılacağını söyledi.

Aileyi, eğitimi önemli bulduklarına dikkati çeken Beyazıt, şöyle devam etti:

"Komisyonumuzla beraber hayatını kaybeden yavrularımızın kabirlerini ziyaret etmeyi düşünüyorum. Önce ziyarete oradan başlamayı değerli buluyorum. Ondan sonra ailelerimizi de yaralı yavrularımızı da ziyaret edeceğiz. Çocuklarımız sadece eğitim için şen şakrak duygularla okula gelen yavrularımız. Hiç kimse o gün, o kaderi, o kederi beklemiyordu. Bu olay çok önemli bir hadise. Buna siyasi gözlükle bakmak noktasında olmamak lazım.

Sosyal medyanın etkisini herkes konuşuyor. Tam yeterli araştırmaları yapacağız. Çocuklar nelerden etkileniyor, eğitim, öğretim, aile açısında değerlendirmeler gerçekleştireceğiz. Bu olayı, sosyal medya, dijital mecralar, uluslararası etkiler boyutuyla, elimizden alınmak istenen gençliğimizi, aile yapımızı, kültürel dokumuzu, bütün bunların hepsini değerlendirerek belli olgular oluşacak."

Beyazıt, çocukların dışsal etkilerden korunması gerektiğini, spor, sanat gibi alanlara yönlendirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Çalışmaların ardından raporun hazırlanacağını dile getiren Beyazıt, raporla birlikte gereken teklifleri yapacaklarını sözlerine ekledi.