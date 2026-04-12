Hulusi Akar: İran'a Saldırılar Haksız Savaş

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "İran'a yapılanlar haksız bir savaş. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir asaletle, büyük bir nezaketle, büyük bir ferasetle konumunu belirledi ve bir an önce ateşkesin sağlanması, akan kanın durması, diplomasinin hakim olması için her türlü desteği sağladık, sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

ATO Congresium'da 23. Ankara Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen imza gününde okurlarla buluşan Akar, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türk Dil Kurumu stantlarını ve çeşitli yayınevlerini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Hulusi Akar, Türk Tarih Kurumu standına gelerek, "Harbord Askeri Heyeti Raporu" kitabını okurlar için imzaladı ve katılımcılarla sohbet etti.

Akar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara'nın iftihar edeceği en önemli konulardan birinin de kitap fuarları ve kütüphane faaliyetleri olduğunu söyledi.

Ankara'da kitap fuarlarına ilginin yoğun olduğunu belirten Akar, şunları kaydetti:

"İlgiden dolayı Ankaralılara müteşekkiriz, sağ olsunlar, var olsunlar. 'Artık kitap bitti, yazılı basın bitti, artık her şey dijital' şeklinde bazı görüşler var. Bunların da pek geçerli olmadığını, özellikle Ankara'da geçerli olmadığını burada görüyoruz. Kokusu, ağırlığı, kullanılabilir olması, kütüphanedeki yeri ve her şeyiyle kitap gerçekten büyük bir zevk, anlayış meselesi ve kültür meselesi, bir müracaat ve öğrenme vasıtası. Dolayısıyla, bu konuda gerçekten ne dersek azdır. Yayınevlerimiz de gerçekten çok çok ilerlemiş vaziyette. Ülkemizdeki kültür hayatının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kültürümüze, gençlerimize yapılacak yatırım çok önemli. Kültür yatırımının en temel aracı da kitaplar. Kitaplarımıza ilgimizi eksik etmeyelim."

Hulusi Akar, "Harbord Askeri Heyeti Raporu" kitabının, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptığı doktora çalışmasının kitaplaşmış hali olduğunu aktararak, buradaki bilgilerin orijinal belgelerden oluştuğunu ve büyük bölümünün de Amerikan kaynaklarından alındığını söyledi.

Akar, "Bu kitap için en çarpıcı konu şudur. O dönemde Türkiye'de soykırım olmadığını Batı, Amerikan belgeleri ortaya koymaktadır. Bu vesileyle muhataplarımızın karşı görüşlerini etkisiz hale getiriyoruz." dedi.

"İran'a yapılanlar haksız bir savaş"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Akar, "İnsan şerefli bir mahluk. Fakat, insan hayvandan daha aşağı olabilir. Dolayısıyla bu ikinci türden." dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları konusunda her yerde konuştuklarını belirten Akar, savaşların "haklı savaş" ve "haksız savaş" olmak üzere ikiye ayrıldığını belirtti.

Akar, "İran'a yapılanlar haksız bir savaş. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir asaletle, büyük bir nezaketle, büyük bir ferasetle konumunu belirledi ve bir an önce ateşkesin sağlanması, akan kanın durması, diplomasinin hakim olması için her türlü desteği sağladık, sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İmza gününde Akar'a Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Pustu da eşlik etti.