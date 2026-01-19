Haberler

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun rapor yazım süreci devam ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yazım ekibi toplantısını tamamladı. Komisyon, rapor yazım sürecinin devam ettiğini ve konuların netleştiğini açıkladı.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yazım ekibinin toplantısı sona erdi.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun rapor yazım süreci devam ediyor. Komisyon yazım ekibi bugün toplantı gerçekleştirdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, raporla ilgili her türlü ayrıntıya girdiklerini belirterek, "Bir süreç yasası var. Tam uyum içinde bitecek. Konular belli. Umut hakkı bizim dile getirdiğimiz bir hak. Biz dile getiriyoruz. Toplantı bu perşembe olabilir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de varılan ateşkes anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karar çıktı! Ronaldo, Juventus'tan 9.8 milyon daha alacak

Karar çıktı! Servetine servet katacak
Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda son 30 yılın en yoğun kar yağışı yaşanıyor

Evler, araçlar karlar altında kaldı! Artık üzerinde yürüyorlar
Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia

Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Karar çıktı! Ronaldo, Juventus'tan 9.8 milyon daha alacak

Karar çıktı! Servetine servet katacak
Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı

Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı
Uykucu Trump! Daha tam ayılmadan Macron'dan o haberi almış

Uykucu Trump! Daha tam ayılmadan Macron'dan o haberi almış