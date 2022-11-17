TBMM Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in "devamsızlık" nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin raporu kabul... Politika Haberleri TBMM Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in "devamsızlık" nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin raporu kabul ederek, Genel Kurula sevk etti. TBMM Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in "devamsızlık" nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin raporu kabul ederek, Genel Kurula sevk etti. Kaynak: AA / Politika Halkların Demokratik Partisi Semra Güzel Diyarbakır Politika Haberler

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