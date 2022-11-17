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TBMM Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in "devamsızlık" nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin raporu kabul...

Politika Haberleri

TBMM Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 'devamsızlık' nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin raporu kabul...

TBMM Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in "devamsızlık" nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin raporu kabul ederek, Genel Kurula sevk etti.

TBMM Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in "devamsızlık" nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin raporu kabul ederek, Genel Kurula sevk etti.

Kaynak: AA / Politika

Halkların Demokratik Partisi Semra Güzel Diyarbakır Politika Haberler

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