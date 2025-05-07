TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yanık, Türkmenistan Ombudsmanı Gurbannazarovo ile görüştü

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, Türkmenistan Ombudsmanı Yazdursun Gurbannazarovo başkanlığındaki heyetle görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Aşkabat Ofisi Koordinatörlüğünde, Türkmenistan Ombudsmanı Gurbannazarovo başkanlığındaki heyeti ilk olarak Yanık kabul etti.

Heyeti TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yanık, kardeş Türk Cumhuriyetleri'yle ilişkileri çok önemsediklerini belirtti.

Türkmenistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Yanık, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını yoğun bir şekilde sürdürmekten duydukları memnuniyeti ifade etti.

Yanık, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak, Türkiye'de bireysel hak arama yollarının parlamentodaki unsurlarından biri olduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de vatandaşların kendi haklarını savunma nokrasındaki başvuru yollarının oldukça çeşitlendirildiğine dikkati çekti.

Türkmenistan Ombudsmanlığı ile Türkiye'deki ombudsmanlığın ve TBMM arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine yönelik beklentisini bildiren Yanık, "İnsan hakları noktasında maalesef karnesi giderek kötüleşen bir dünyayla karşı karşıyayız. İnsan hakları konusunda Türk dünyasının kadim tarihinden bu yana getirdiği birikimi yeniden ortaya koymak, yeniden bir teklifi sunmak imkanına sahibiz ve doğrusu bu yükümlülüğü de taşıdığımızı düşünüyorum." dedi.

Türkiye'nin çatışmalara yönelik uzlaşmacı tavrına dikkati çeken Yanık, "Bu çerçevede, 7 Ekim 2023 itibarıyla İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla dünya ölçeğinde mücadele edilmesi, soykırımın durdurulması için Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde en yüksek tonda bu konuyu gündeme getirmeye ve bununla ilgili dünyada bir farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

"Kadına ve çocuğa saygı gösterilmesine çok önem veriyoruz"

Türkmenistan Ombudsmanı Yazdursun Gurbannazarovo da ziyaretinin iki ülke arasındaki işbirliğini daha da geliştirdiğine yönelik inancını vurguladı.

İki ülkenin aileye bakışının neredeyse aynı olduğunu, aile kurumuna çok saygılı bakıldığını dile getiren Gurbannazarovo, "Kadına ve çocuğa saygı gösterilmesine çok önem veriyoruz. Bunun köklerimizden geldiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Türkmenistan'da ombudsmanlık kurumunun bağımsız olduğunu kaydeden Gurbannazarovo, "Geçtiğimiz 8 yıl içerisinde insan haklarının geliştirilmesi konusunda belirli faaliyetler yürütülmüştür. Ayrıca kurumun yapısının güçlendirilmesi yoluna gidilmiştir." bilgisini paylaştı.

Çocuk Hakları Alt Komisyonu Üyesi Yıldırım ile görüşme

Gurbannazarovo başkanlığındaki heyet, daha sonra Çocuk Hakları Alt Komisyonu Üyesi Adem Yıldırım tarafından kabul edildi.

Türkiye ile Türkmenistan arasındaki kardeşliğin geçmişine değinen Yıldırım, bu ilişkilerin sonsuza kadar devam etmesi temennisinde bulundu.

Yıldırım, üyesi olduğu komisyon hakkında heyeti bilgilendirerek, hak ihlallerinin araştırılması ve incelenmesi konularında önemli çalışmalar yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Heyetin Türkiye'de yapacağı görüşmelerin verimli şekilde geçmesini dileyen Yıldırım, "En kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımız için Türkmenistan'da atacağınız tüm adımların gerek şahsım gerekse komisyonumuzca destekleneceğinin bilmenizi özellikle istiyoruz." sözlerini sarf etti.