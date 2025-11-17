Haberler

TBMM Heyeti Düzce Cezaevinde İncelemelerde Bulundu


TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Düzce Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleştirilen incelemelerin ardından hazırlanan raporları kamuoyuyla paylaşma kararı aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Düzce Ceza İnfaz Kurumu'nda incelemelerde bulundu.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış başkanlığındaki heyette, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez yer aldı.

Cezaevindeki incelemelerinin ardından açıklama yapan Komisyon Başkanı Alkayış, gerçekleştirilen tüm cezaevi ziyaretlerini rapor haline getirdiklerini belirtti. En son Sincan Cezaevi ile ilgili raporu karara bağladıklarını hatırlatan Alkayış, "Düzce'deki cezaevinde incelemelerimizi yaptık. Burada gördüklerimizi komisyonda hep beraber değerlendireceğiz. Düzce Ceza İnfaz Kurumu'ndan 39 adet başvuru oldu. Başvuruya ilişkin talepleri yerinde görmek istedik. Milletvekili arkadaşlarımızla burada inceledik ve bunları rapora bağlayacağız. Daha sonra bunu kamuoyuyla paylaşacağız" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
