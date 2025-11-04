Haberler

TBMM Heyeti Belarus'ta Ekonomik İşbirliği ve Barış İçin Görüşmeler Yaptı

Güncelleme:
TBMM Türkiye-Belarus Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Selman Oğuzhan Eser, Minsk'te gerçekleştirilen ziyarette, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği, enerji, kültür, teknoloji ve eğitim konularında somut öneriler ele alındığını açıkladı.

TBMM Türkiye- Belarus Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Belarus'a gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin, "Belarus ile yürüttüğümüz görüşmelerde bölgesel barış, ekonomik işbirliği, enerji, kültür, teknoloji ve eğitim alanlarında atılabilecek somut alanlar ele alınmıştır." dedi.

Eser, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Belarus'un başkenti Minsk'teki temasları 31 Ekim cuma günü tamamladıklarını söyledi.

Ziyaretin iki ülke arasındaki köklü dostluğu daha da derinleştiren, karşılıklı güven ve samimiyet temelinde devam eden ilişkileri daha da ileriye taşıyan bir buluşma olduğunu dile getiren Eser, "Türkiye ve Belarus dostluğu, iki ülke halkının dostluğunu aşan, bütün Avrasya'nın barış ve istikrar arayışına katkı sağlayacak bir kardeşlik olacaktır." diye konuştu.

Eser, barışın, diyaloğun ve adaletin küresel ölçekte güçlenmesi için parlamenter diplomasinin etkin bir araç olduğuna inandıklarını belirterek, "Bu çerçevede Belarus ile yürüttüğümüz görüşmelerde bölgesel barış, ekonomik işbirliği, enerji, kültür, teknoloji ve eğitim alanlarında atılabilecek somut alanlar ele alınmıştır. Heyetle gerçekleştirdiğimiz toplantıda da bu konular üzerinde karşılıklı beklentiler geniş zamanda müzakere edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Politika
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
