TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu İlk Toplantısını Yaptı
TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın ilk toplantısında çalışma takvimini belirledi. Toplantı, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu başkanlığında basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika