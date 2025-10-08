TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu İlk Toplantısını Yaptı

Haberler

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın ilk toplantısında çalışma takvimini belirledi. Toplantı, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu başkanlığında basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Komisyon, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu başkanlığında toplandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, komisyonun çalışma takvimi belirlendi.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
