TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, Dem Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisi'nin "Bölgemizdeki son gelişmeler", İYİ Parti'nin "Okullarda yaşanan istenmeyen olaylar", Dem Parti'nin "Kadına yönelik şiddete ilişkin yargılamalarda indirim uygulamaları" ve CHP'nin "Kapalı oturum tutanaklarının açılması" hakkında grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, dünyanın farklı bir noktaya doğru gittiğini, Gazze'ye yönelik saldırılarla dünyada güvenlik mimarisinin değiştiğini söyledi. Orta Doğu'da dengelerin farklı boyutlara ulaştığını ifade eden Kaya, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını hatırlattı.

İsrail'in etrafında düzenli orduya sahip bir ülke kalmaması için özel bir çalışma yapıldığını belirten Kaya, "Amerika'nın, İsrail'in başlattığı saldırı, sadece bölgesel barışa değil, küresel barışa da bir saldırıdır. 'Savunma bakanlığının' adını 'savaş bakanlığı' olarak değiştiren bir anlayışa karşı duruşumuzu net ortaya koymazsak, 'bu işi fili ortaya koyan ABD'dir, uluslararası hukuku ayaklar altına alan ABD'dir ' diyemezsek bu silsileyi durduramayız." sözlerini sarf etti.

"İnsanlığın ortak hukukuna yönelmiş bir ihlaldir"

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgede yaşanan saldırıların bölgesel savaşa doğru evrildiğini söyledi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını anımsatan Akalın, "İsrail'in ABD'nin de desteğiyle İran ve komşu coğrafyamızdaki saldırıları, 'kuvvet kullanma yasağı' başta olmak üzere uluslararası hukukun temel ilkelerini ciddi biçimde tartışmaya açmaktadır. Sivillerin hedef olduğu, okulların bombalandığı, çocukların ve kadınların hayattan koparıldığı her saldırı yalnızca bir ülkeye değil, insanlığa ve insanlığın ortak hukukuna yönelmiş bir ihlaldir." diye konuştu.

Dem Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, Orta Doğu'nun tarihsel bir kırılma anı yaşadığını söyledi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinen Düşünmez, "İran'da başlayan saldırılar, ne sadece teknik bir operasyon ne de bir güvenlik meselesidir. Karşımızdaki bu tablo, bir yanda İsrail yayılmacılığı ve ABD merkezli emperyalist mühendisliğin diğer yanda ise halkına yabancılaşmış, toplumu idam sehpalarıyla terbiye etmeye çalışan ceberut bir statükonun kapışmasıdır." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, İran'ın büyük bir saldırı altında olduğunu söyledi. Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyada bir kriz ortamıyla karşı karşıya olunduğunu dile getiren Emre, "Böyle bir ortamda Meclis, böyle bir konuyu görüşmeyecek de hangi konuyu görüşecek? Birazdan gündeme gelecek torba kanun, bu gelişmeden daha mı önemli?" sorusunu yöneltti.

Emre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya'nın ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından bir TV kanalına katılmasına yönelik eleştirilerde bulundu.

"Hudut güvenliğimiz ve hava sahamız açısından herhangi bir sorun söz konusu değildir"

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların, Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyada son yıllarda karşılaşılan en derin krizlerden birine dönmeye başladığını belirtti.

Hızla bölgesel bir güvenlik krizine dönüşen gelişmeleri dikkat ve sorumluluk bilinciyle takip ettiklerini dile getiren Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Komşumuz İran'a ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırı, hukuksuzdur ve hiçbir meşruiyeti yoktur. Bu saldırı, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2. maddesinin 4. fıkrasında düzenlenen 'kuvvet kullanma yasağı'nı açıkça ihlal etmektedir. Uluslararası hukuka aykırı ve hakkaniyetsiz olan bu girişim, yalnızca İran'ın egemenliği değil, Gazze'de süren soykırım ve insanlık dramı, Lübnan'daki artan gerilimle birlikte değerlendirildiğinde bölgesel barışı, uluslararası düzeni ciddi şekilde tehdit etmekte, Orta Doğu'nun bir yangın yerine dönme ihtimalini güçlendirmektedir."

İran'ın egemenliğini hedef alan saldırıları esefle karşıladıklarını belirten Yüksel, "Aynı şekilde her ne sebeple olursa olsun İran'ın Körfez'deki kardeş ülkelere yönelik füze ve dron saldırılarını da kabul edilemez bulduğumuzu ifade ediyoruz." dedi.

Yüksel, İran'a yönelik saldırılarda ilkokulların, sivil yerleşim alanlarının ve sağlık tesislerinin hedef alınmasının uluslararası insancıl hukukun ağır ihlali olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin böyle bir dönemde tüm kurumlarıyla sahada olduğunun altını çizen Yüksel, Dışişleri Bakanlığı ve tüm birimlerin temas halinde olduğunu belirtti. Yüksel, "Çok katmanlı diplomatik girişimler sürmektedir. Hudut güvenliğimiz ve hava sahamız açısından herhangi bir sorun söz konusu değildir. Askerimiz, jandarmamız, polisimiz ve istihbaratımız her türlü tedbiri en üst seviyede almaktadır." diye konuştu.

Öte yandan CHP'nin "Kapalı oturum tutanaklarının açılması"na ilişkin grup önerisi üzerinde konuşmalar sırasında CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz Çakı'nın Deprem ve Afet Bakanlığı Kurulması Hakkında Kanun Teklifi'nin doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasına ilişkin önergesi de yapılan oylamada kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, milli parklara ilişkin düzenlemeleri de içeren Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildiğini belirtti.

Komisyonun yerini almaması üzerine Bingöl, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.