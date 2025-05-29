TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, Yeni Yol Partisi, İyi Parti, DEM Parti ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisi'nin "gençlere yönelik stratejilerin belirlenmesi", İyi Parti'nin "vize sorunu", DEM Parti'nin "Çevresel Etki Değerlendirmesi süreçleri" ve CHP'nin "infaz yasası" konularındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında vize konusunda yaşanan sorunun her geçen gün derinleştiğini savundu.

Vize başvuru maliyetlerinin 30 bin lirayı geçtiğini söyleyen Kocamaz, "Bu durum karşısında iş insanları, akademisyenler, sanatçılar, sporcular ve öğrenciler için Avrupa ülkelerinden vize almak neredeyse imkansız hale gelmiştir. Kaldı ki bütün bu şartlar yerine getirilmiş olsa bile ülkemizde bulunan sığınmacılar yüzünden vize alınamamaktadır." diye konuştu.

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, vize uygulamalarının Türkiye'ye karşı bir siyasi araç haline geldiğini söyleyerek, "Bu sorun artık çok açık bir şekilde itibar meselesi haline gelmiştir. Kimi zaman bir kişinin vize başvuru maliyeti 30 bin lirayı buluyor. İşin acısı başvurular reddediliyor, reddedilen başvuruların maliyeti yaklaşık 15 milyon avrodur. Reddedilen başvuruların geri ödemesiz olması nedeniyle bu tutar vatandaşlarımız için doğrudan kayıptır." ifadesini kullandı.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk Özen, gençlerin Türkiye'den gitme isteğinin tarihin hiçbir döneminde bu kadar yoğun olmadığını öne sürdü.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 1 milyar 400 milyon insan Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz seyahat edebilirken Türk vatandaşların gidemediğini söyledi. Çakırözer, 72 ülkenin vize istediği Türk vatandaşlarının, söz konusu vizeleri alamadığını da ileri sürdü.

AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü, vize konusunda yaşanan sorunları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bakanların, TBMM Dışişleri Komisyonu ile parlamenter diplomaside önemli yerleri olan dostluk grubu başkanları ve yönetimlerinin her fırsatta çok yakından muhataplarına ilettiklerini kaydetti.

Üçüncü, "Hükümetimizin ve bakanlarımızın bir bütün olarak gündeminde olan her ikili ve çok taraflı görüşmelerde tarafımızdan gündeme getirilen bu sorunun çözümü ancak vize serbestisi olacaktır. Bu konuda taahhütlerde bulunup ancak 70 kriter arkasına ve Güney Kıbrıs yönetiminin bahanelerinin arkasına sığınan Avrupa Birliği başta olmak üzere değişen dünya dengeleri, ülkemizin stratejik konumu ve Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden şekillenmesi çerçevesinde rijit tavırlarını hızlıca değiştireceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.