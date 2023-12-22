TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülüyor
TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başladı. Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı ve diğer kurumların bütçeleri ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 4 maddesi ele alınacak.
TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.
Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Cumhurbaşkanlığının yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı bütçeleri ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 4 maddesi görüşülecek.