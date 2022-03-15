TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, İYİ Parti'nin "Türk Telekom'un özelleştirme işlemlerinde oluşan şaibeli durumlar", HDP'nin "halk sağlığının ve sağlık emekçilerinin sorunları", CHP'nin "Sağlık çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" ile ilgili grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.

Müzakerelerin ardından yapılan oylamalarda grup önerileri kabul edilmedi.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi de görüşmelerin ardından kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Diyanet Akademisi kurulmasını içeren kanun teklifinin görüşmelerine geçildi.