Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı

Katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti

Fidan Gül'ün kapısını açan isim "Benden buraya kadar" dedi
Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti

Günlerdir aranan Gülçiçek video gönderdi! Ailesi bir kez daha yıkıldı
Nevzat Bahtiyar'ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı, avukatından yalanlama geldi

Babasına dua istedi! Bahtiyar'ın kızından ortalığı karıştıran paylaşım

TBMM Genel Kurulu Toplantı Yeter Sayısı Bulamadığı İçin Kapandı

TBMM Genel Kurulu Toplantı Yeter Sayısı Bulamadığı İçin Kapandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, yeterli katılım sağlanamadığı için toplantısını ertelemek zorunda kaldı. İYİ Parti'nin önergesi görüşülemedi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.

TBMM Genel Kurulu, 'Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da İYİ Parti'nin Meclis Başkanlığına sunduğu, 'Proje okullarındaki siyasi kadrolaşma, liyakatsiz atamaları ve başarılı öğretmenlerin cezalandırılması suretiyle milli eğitim sistemine verilen zararların bütün yönleriyle araştırılarak kamuoyunun aydınlatılması ve sorumluların tespiti' başlıklı araştırma önergesinin görüşmeleri sırasında Meclis Başkanvekili Celal Adan, toplantı yeter sayısı için oylama açtı. Oylamada toplantı yeter sayısı 2'nci kez bulunamadığı için Adan, birleşimi 23 Nisan Çarşamba günü toplanmak üzere kapattı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.