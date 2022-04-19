TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Ak Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, "Konya 5. İslam Dayanışma Oyunları", CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü "Köy Enstitülerinin 82. yıl dönümü" ve HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü ise "Şanlıurfa'nın sorunlarına" ilişkin gündem dışı konuşma yaptı.