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TBMM Genel Kurulu toplandı

AA - Alper Atalay - Politika
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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Bilgiç, Genel Kurulda üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, "Bursa'nın fethi", CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Eskişehir'in sorunları", MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, "Kanser Haftası" hakkında gündem dışı konuştu.

AA / Alper Atalay - Politika

Süreyya Sadi Bilgiç, Milletvekili, Kanser, TBMM, Politika, Haberler

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