TBMM Genel Kurulu toplandı
AA - Alper Atalay - Politika
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.
Bilgiç, Genel Kurulda üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.
AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, "Bursa'nın fethi", CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Eskişehir'in sorunları", MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, "Kanser Haftası" hakkında gündem dışı konuştu.
İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?— Haberler (@Haberler) April 6, 2022
Sizce #CHP 'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?— Haberler (@Haberler) April 4, 2022
AA / Alper Atalay - Politika