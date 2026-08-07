Meclis'te Van Gölü, Mersin Körfezi ve Terörsüz Türkiye Tartışmaları

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

Buldan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, sundukları Van Gölü ve çevresinin korunmasını amaçlayan kanun teklifinin kabul edilmesini istediklerini belirterek, küresel iklim krizinin bir yansıması olarak Van Gölü'nün de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Sayyiğit, Van Gölü'nü besleyen kolların her geçen gün hidroelektrik santralleri, jeotermik santraller ve barajlarla kesildiğini savunarak, "Başka bir Van Gölü yok. Van Gölü'nü kirletmeyelim, bir kanunla korumaya alalım." ifadesini kullandı.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Mersin Körfezi'nin ciddi bir kirlilik tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, kentin sahillerine bakıldığında plastik atıkların kıyılara vurduğunu, mikroplastiklerin denize yayıldığını, vatandaşların plastik atıkların arasında yüzmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Kış, "Burada birkaç plastik şişeden ve poşetten söz etmiyoruz. Sistematik bir çevre sorunuyla karşı karşıyayız." dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Erzurum'a dev yatırımlar yaptığına işaret ederek, toplamda 49 kilometre olan bölünmüş yolun bugün 626 kilometreye yükseldiğine dikkati çekti.

Erzurum'a 117 milyar 383 milyon liralık yatırım gerçekleştirildiğini anlatan Öncü, "Hayvancılık ve tarım konusunda son yıllarda Erzurum büyük bir atağa geçti. Türkiye'nin 3. büyük merası bizde." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Genel Kurulda yerinden söz alan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanarak TBMM Başkanlığına sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aksakal'ın "Ortak akılla hazırlanan bir çerçeve yasa teklifi, her partiden milletvekillerinin imzasıyla yüce Meclis'e sunulmuştur" ifadelerini kullanması üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, söz aldı.

Çömez, "Sayın Aksakal, 'her partiden' dedi ama küçük bir düzeltme yapmak istiyorum. Bahse konu süreçle ilgili bizim herhangi bir imzamız yok. İtirazlarımız iletildi. İYİ Parti'nin bu süreçle ilgili tutumunun kayda geçmesi bakımından düzeltme yapıyorum." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA