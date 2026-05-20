TBMM'de taşkın, 19 Mayıs ve gençlik şöleni tartışmaları

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat'ta yaşanan su taşkınları nedeniyle tarımla uğraşan çiftçiler başta olmak üzere birçok kişinin ciddi zararla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden yağışlar görüldüğünü belirten Bulut, devletin tüm imkanlarıyla vatandaş için seferber olduğunu, daha büyük bir faciayı önlemek için gayret gösterdiğini vurguladı.

Yağışların ciddi boyut değiştirdiğini dile getiren Bulut, şu anda zamanla yarışılan bir sürecin içinde olunduğunu söyledi. Bulut, "Almus Barajı 33 yıl sonra tam doluluk oranına ulaştı. Ben bu konuşmayı yapmaya başladığım vakitlerde de barajın savaklarından taşmanın başladığına ilişkin görüntüler, düşmeye başladı." diye konuştu.

Bulut, taşkına yönelik alınan tedbirleri anlattı.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 107. yılı olduğunu hatırlattı. Çan, "Samsun'dan başlayan bu kıvılcım, bütün dünyayı etkilediği gibi bağımsızlığın ve mücadelenin simgesi olan bir şehrin tüm dünyada etkili ve büyük bir lider doğurduğu bir sürece evrilmişti." dedi.

Çan, Atatürk'ün sadece Türkiye için değil, bütün dünya ve mazlum milletler için bir simge haline geldiğini vurguladı.

Atatürk'ün Milli Mücadele'nin planlarını yaptığı Havza'da büyük bir sel felaketi yaşandığını anımsatan Çan, yaşanan felaket sonrasında yapılan toplantıyı eleştirdi. Çan, o toplantıdan esnafa umut çıkmadığını öne sürdü.

AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, AK Parti Gençlik Kollarınca Turka Kocaeli Stadyumu'nda "Bir Gençlik Şöleni Programı"nın düzenlendiğini hatırlattı. Bu şölenin AK Parti'nin 25 yıllık tarihindeki 14'üncü tören olduğunu belirten Aydemir, bu şölenlerin temel amacının, her ilden ve her kesimden gençlerin bir araya gelmesi olduğunu dile getirdi.

Son şölenin ardından yapılan eleştirilere işaret eden Aydemir, "Gençleri ücretsiz konser bahanesiyle kandırabileceğinizi düşünmeniz bile gençlere ne kadar uzak olduğunuzu gösteriyor. Bugün gençler, bir kafeye bile gitmeden önce yorumlara bakıyor, araştırıyor. Siz bu gençlerin otobüslere binip saatlerce yol gittiğini ama nereye gittiğini bilmediğini mi düşünüyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

AK Parti'li Aydemir, programa ilişkin haftalarca çağrı yaptıklarını dile getirerek, programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağının günler öncesinden bilindiğini kaydetti. Aydemir, "Programdan neredeyse tüm Türkiye'nin haberi oldu ama sanırım bir tek CHP Genel Başkanı'nın ve yönetiminin haberi olmadı." diye konuştu.

Gençlerin istenildiği zaman sokaklara çıkarılıp, polisin karşısına dikebilecek, hoşa gitmediğinde ise hedef gösterilecek kitleler olmadığını vurgulayan Aydemir, "Gençler, belediyelerde kurulan yolsuzluk ağının ayakçılığını, çanta taşıyıcılığını yapacak kişiler değildir. Gençler kendisine yukarıdan bakanları da görüyor, yanında yürüyenin de kimler olduğunu biliyor." değerlendirmesinde bulundu.