TBMM Genel Kurulu Toplanamadı
TBMM Başkanı'nın henüz belirlenmemesi nedeniyle Genel Kurul toplanamadı. Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, başkanlık divanının teşekkül etmediğini açıkladı ve birleşimi 14 Ocak'a erteledi.
TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı.
TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşimin başında "Başkanlık Divanı teşekkül etmediğinden çalışmalara başlayamadıklarını" belirtti.
Bunun üzerine Karaca, birleşimi, 14 Ocak saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.
Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika