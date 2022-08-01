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TBMM Genel Kurulu toplanamadı

TBMM Genel Kurulu toplanamadı

CHP'nin olağanüstü toplantıya çağırdığı TBMM Genel Kurulu, yeter sayı bulunamadığı için toplanamadı.

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CHP'nin olağanüstü toplantıya çağırdığı TBMM Genel Kurulu, yeter sayı bulunamadığı için toplanamadı.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında bir araya geldi. Bilgiç, birleşimin başında elektronik yoklama yaptı. Yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamayınca, Bilgiç, 1 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı. Böylece olağanüstü toplantı çağrısı düşmüş oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Genel Kurul'a gelerek yoklamaya katıldı. İYİ Parti, Demokrat Parti ve Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri de Genel Kurulda hazır bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile bazı AK Parti milletvekillerinin de Genel Kurula girdiği ancak yoklamaya katılmadığı gözlendi.

CHP, 120 imzayla TBMM Başkanlığına başvurarak sağlık çalışanlarına şiddet konusunda genel görüşme ve bu konuda verdiği kanun teklifi için TBMM Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemişti.

AA / Aynur Ekiz - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Süreyya Sadi Bilgiç Politika Haberler

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