TBMM Genel Kurulu Tartışmalarla Açıldı

TBMM Genel Kurulu Tartışmalarla Açıldı
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TBMM Genel Kurulu, CHP'nin kürsü işgali iddialarıyla toplandı. Başkan Numan Kurtulmuş, usul tartışmalarına yer verirken muhalefet ve iktidar arasında yaşanan gerginlik dikkat çekti.

TBMM Genel Kurulu tartışmayla açıldı.

TBMM Genel Kurulu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında CHP'nin kürsü işgali söylentisiyle toplandı. Açıldıktan sonra CHP grubu yoklama istedi. Bunun üzerine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş oturuma ara verdi. Genel Kurul oturumuna ara verdi. On dakika aradan sonra Kurtulmuş oturumu tekrar açtı. Kurtulmuş, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'a söz verdi. Günaydın, yoklama ve Başkanvekili görev verilmesine ilişkin CHP grubu usul tartışması açmak istediğini belirtti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş usul tartışması açılmasını kabul etti.

Muhalefet milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca'nın Genel Kurulu yönetmesi gerektiğini savundular. AK Parti milletvekilleri ise TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın usulsüz olarak divandan bildiri okuttuğunu savunarak, Karaca'ya görev verip vermemenin TBMM Başkanı Kurtulmuş'un tasarrufunda olduğunu söylediler.

Kurtulmuş, tutumunun değişmediğini belirterek oturuma devam etti ve üç milletvekiline gündem dışı söz verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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