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TBMM Genel Kurulu

AA - Ahmet Alp Özden - Politika
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TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, yaşlıların yaşadığı sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulmasına dair önergeler görüşülüyor.

TBMM Genel Kurulunda, yaşlıların yaşadığı sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulmasına dair önergeler görüşülüyor.

Genel Kurulda, grup başkanvekillerinin yerlerinden söz almasının ardından partilerin gündeme ilişkin önerilerine geçildi.

İyi Parti'nin "Uluslararası nakliyecilerin yaşadığı sorunlar"; HDP'nin "Gıda fiyatları" ve CHP'nin "Çocuk yoksulluğu" ile ilgili verdikleri araştırma önergelerinin bugün görüşülmesi önerileri kabul edilmedi.

Danışma Kurulu'nun kabul önerisine göre, bugün Genel Kurulda, yaşlıların hayatın çeşitli alanlarında yaşadıkları ve yaşamaları muhtemelen sorunlar ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla siyasi partiler tarafından verilen araştırma önergelerinin birleştirilerek bugün görüşülmesi kabul edildi ve önergelerin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurulda yarın müsilaj ile ilgili kurulan araştırma komisyonunun raporu görüşülecek.

Genel Kurul, 28 Nisan Perşembe ve 5 Mayıs Perşembe günleri toplanmayacak.

AA / Ahmet Alp Özden - Politika

İYİ Parti, Araştırma, Çocuk, TBMM, Politika, Haberler

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