TBMM Engellilerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı

Dünya Engelliler Birliği Kurucu Başkanı, oyuncu, müzisyen ve şarkıcı Metin Şentürk, "Öğrencilik zamanında battaniyeyi üstüme çeker ağlardım. Daha sonra bir ses 'Senden bir şey olur' dedi. İşte bu, umudun sesiydi. Bütün engelli çocuklara anlatılacak çok hikaye olduğuna, onlara bunların ulaştırılmasının yararlı olacağına inanıyorum." dedi.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında toplandı.

Kasapoğlu, engellilerin toplumun merkezinde yer almasını istediklerini vurguladı.

Sanatçı Şentürk'ün özel bir isim olduğuna işaret eden Kasapoğlu, Şentürk'ün değerlendirmelerinin Komisyon'a güçlü katkı sunacağını dile getirdi.

Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin önemli başlıklar arasında yer aldığının altını çizen Kasapoğlu, bazı rahatsızlıkların zamanında tespit edilemediğinde engellilik haline dönüşebileceğini belirtti.

Aile hekimlerinin sağlık sistemindeki ilk temas noktası olduğunu aktaran Kasapoğlu, hekimlerin görüşlerinin aydınlatıcı özellik taşıdığına dikkati çekti.

Kasapoğlu, daha sonra sanatçı Metin Şentürk'e söz verdi. Şentürk, Komisyon'daki sunumunda, genetik körlük yaşadığını hatırlattı.

Bakış açısının, bugüne kadar hayatını kolaylaştırdığına işaret eden Şentürk, öğrencilik yıllarında yaşadıklarını anlattı.

Şentürk, ailesinden 6 kişinin kör olduğunu aktararak, toplumda engelliliğin kabulünde önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Engelliliğin aileler için zor olduğunun altını çizen Şentürk, yasaların her şeyi düzelttiğine tam olarak inanmadığını, toplumsal bilincin artırılması gerektiğini vurguladı.

Öğrencilik yıllarında kendisine "Ben ne olacağım" sorusunu yönelttiğini dile getiren Şentürk, "Öğrencilik zamanında battaniyeyi üstüme çeker ağlardım. Daha sonra bir ses 'Senden bir şey olur' dedi. İşte bu, umudun sesiydi. Bütün engelli çocuklara anlatılacak çok hikaye olduğuna, onlara bunların ulaştırılmasının yararlı olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Metin Şentürk, ailelerin sakladığı engelli çocukların içinde büyük cevherlerin bulunduğuna dikkati çekti.

Akıllı çocukların öne çıkarılmasını öneren Şentürk, sahadaki çalışmalar için üzerine düşeni yapacağını bildirerek, "Askerlik yapamadığım ülkede askerliğimi böyle tamamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Şentürk, engelliler konusunda Birleşmiş Milletler'de (BM) mücadele ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda önlerini açtığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonunun Türkiye'de engelli hakları anlamında çığır açtığını ifade eden Şentürk, "Tüm engelliler çok şanslılar. Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz." dedi.

"Hamilelik öncesinde ve sonrasında testlerin yapılması çok önemlidir"

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Ankara Şube Başkanı Doç. Dr. İsmail Aslan, aile hekimliğinin stratejik konumda bulunduğunu vurguladı.

Otizm konusunda tarama testleri yapıldığını aktaran Aslan, bunların yeterli olmadığını söyledi.

Aslan, körlüğün sebebinin diyabet olduğunu, diyabet kontrol altına alındığında sorunun körlüğe doğru ilerlemeyeceğini söyledi.

Ailelerin doğum sürecindeki tarama testlerini reddettiğine dikkati çeken Aslan, tarama programlarının entegre edilmesi gerektiğini vurguladı.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Serdar Arduç, evlilik öncesi taramalarda bulaşıcı hastalıklara, kan uyuşmazlıklarına bakıldığını aktardı.

SMA taramasının da yapıldığını anlatan Arduç, şunları kaydetti:

"Hamilelik öncesinde ve sonrasında testlerin yapılması çok önemlidir. Günümüzde aileler tarafından topuk kanının reddi söz konusu. 'Çocuklarımızın kanını alıp inceleyecekler, yarın üzerimizde projeler geliştirecekler' gibi komplo teorisi var, genel itibarıyla yaklaşım bu. Topuk kanı için yaklaşık yüzde 2'lik bir ret var."

Aşı reddiyle de karşılaştıklarını söyleyen Arduç, bu konuda ailelerle görüştüklerini ve ikna etmeye çalıştıklarını belirtti. Arduç, aşı reddinin yüzde 20 seviyelerinde bulunduğunu bildirdi.