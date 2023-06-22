Dışişleri Komisyonu, 23 uluslararası kanun teklifini kabul etti. Kabul edilen kanun teklifleri arasında Türkiye ile KKTC arasında ulusal sürücü belgelerinin/sürüş ehliyetlerinin karşılıklı olarak tanınması ve değişimi anlaşmasında değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, hükümetlerarası kuru limanlar anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, Türkiye ile Arnavutluk arasında sürücü belgelerinin karşılıklı olarak tanınması ve değiştirilmesine ilişkin anlaşma ve anlaşmada değişiklik yapılmasına dair notaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi de yer aldı.

TBMM Dışişleri Komisyonu'nda, 23 uluslararası kanun teklifi kabul edildi.

Dışişleri Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında toplandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, 27'nci dönemde TBMM'ye 320 milletler arası anlaşma sevk ettiklerini söyleyerek, bu anlaşmalardan 171'nin kanunlaştığını belirtti. Serim, bu dönem ise 27 uluslararası sözleşmenin Meclis gündeminde olduğunu ifade etti.Konuşmaların ardından, aralarında, Türkiye ile KKTC Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Hükümetlerarası Kuru Limanlar Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye ile Arnavutluk Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değiştirilmesine İlişkin Anlaşma ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin de bulunduğu 23 uluslararası kanun teklifi kabul edildi. Toplantıda, aralarında Filistin ile ilgili uluslararası anlaşmaların da olduğu 4 teklif ise daha sonra görüşülmek üzere gündemden çıkarıldı.