TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Türkiye'de bulunan ABD Kongresi üyeleri ile bir araya geldi. Toplantıda heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, ABD Kongresi üyelerini kabul etti.

Tbmm Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Türkiye'de bulunan ABD Kongresi üyeleri Joe Wilson, Dean Phillips, Victoria Spartz, Gabriella Zach, Sophie Mirviss, Alexis Castaneda ile Meclis Tören Salonu'nda bir araya geldi. Oktay, Kongre üyeleri ile öğle yemeği yedi. Dışişleri Komisyonu üyelerinin de yer aldığı görüşme kapsamında, heyetler arası toplantı gerçekleştirildi. Toplantı, basına kapalı devam etti.