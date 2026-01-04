Meclis'e "Öğretmenlerin yıllık izni 15-20 gün olsun" talebi

TBMM Dilekçe Komisyonuna gelen başvurular arasında öğretmenler için 15 ile 20 gün arasında yıllık izin süresi belirlenmesi, jandarma isminin "can damarı" şeklinde değiştirilmesi, ramazan ayının resmi tatil ilan edilmesi ve kadınların temel askerlik eğitimi almasının sağlanması talepleri dikkati çekti.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Meclis'te, bireysel başvuru yapılabilen üç komisyondan biri Dilekçe Komisyonuna, 28. Yasama Döneminde şu ana kadar gelen başvuru sayısı yaklaşık 29 bine ulaştı.

Parlamentoya iletilen dilek ve şikayetleri inceleyen komisyona, en çok başvuru çalışma ve sosyal güvenlik, adalet hizmetleri, eğitim ve mali işlemlere ilişkin alanlarda yapıldı.

Komisyona gönderilen başvurular arasında ilginç ve dikkati çeken talepler de yer aldı.

Bir vatandaş, Yükseköğretim Kurumları Sınavının tamamen kaldırılmasını ve üniversite yerleştirmelerinin sınavsız yapılmasını talep etti.

Komisyona başvuran başka bir kişi, sahipsiz köpeklerin belediyelerce barınaklarda toplanması sürecinin yetersiz işlediği ve izinsiz bağış toplayan derneklerin bu süreci olumsuz etkilediği gerekçesiyle, bu derneklerin kapatılmasını, izinsiz para toplamalarının ve sokakta hayvan beslemelerinin engellenmesini istedi.

Dilekçe Komisyonu'na gelen ilginç veya dikkati çeken taleplerden bazıları şöyle:

"Ramazan ayının resmi tatil ilan edilmesi, öğretmenler için 15 ile 20 gün arasında yıllık izin süresi belirlenmesi, jandarma isminin 'can damarı' olarak değiştirilmesi, kadınların temel askerlik eğitimi almasını sağlayacak yasal düzenleme yapılması, sigara kullanmayan personelin mesaiden daha erken çıkması, üniversitelerin açık öğretim sınavlarında uygulanan dört yanlış bir doğruyu götürür kuralının kaldırılması, Türkiye'de Starlink kullanımı için düzenleme yapılması, ehliyet sınavlarında puan sınırının 70'ten aşağı düşürülmesi, televizyonlarda yayımlanan şiddet, kavga, ve çatışma içeren olayların yayımlanmadan engellenmesi."

Komisyona başvuran bir kişi, her vatandaşın yılda en az 5 fidan dikmesi için kanuni düzenleme yapılmasını da talep etti.

"Vatandaşlarımızın beklenti ve önerileriyle geleceği birlikte inşa ediyoruz"

Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, yaptığı açıklamada, halkın dile getirdiği her sesin, demokrasiye güç veren bir katkı olduğunun bilinciyle çalıştıklarını söyledi.

Dilekçe hakkının, yalnızca bireysel bir başvuru yolu değil, vatandaşların yönetime katılımının ve toplumsal beklentilerin Meclis'e taşınmasının en etkili araçlarından biri olduğunu vurgulayan Karamık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dönemde Komisyonumuza ulaşan dilekçeler, toplumun farklı kesimlerinden gelen sorunları ve beklentileri yansıtarak bizlere önemli bir veri kaynağı oluşturmuştur. Vatandaşlarımızın gündelik yaşamlarından kamu hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede dile getirdiği talepler, çözüm süreçlerimize ışık tutmuş; demokratik katılımı daha da güçlendirme yönündeki kararlılığımızı pekiştirmiştir. Dijitalleşmenin sunduğu imkanlar doğrultusunda, E-Devlet üzerinden yapılan başvuruların artması, dilekçe hakkının erişilebilirliğini ve etkinliğini önemli ölçüde artırmıştır. Komisyonumuz, bu dönüşüme öncülük eden çalışmalarıyla E-Demokrasi anlayışının gelişimine katkı sağlamış, vatandaşlarımızın yönetime doğrudan katılımını teşvik etmiştir."

Dönem içerisinde alt komisyonların da belirli alanlarda derinlemesine araştırmalar ve çözüm odaklı çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade eden Karamık, "Vatandaşlarımızın dilekçe hakkı konusundaki farkındalığını artırmaya devam edeceğiz. Katılımcı demokrasiyi birlikte büyütüyor; vatandaşlarımızın beklenti ve önerileriyle geleceği birlikte inşa ediyoruz." dedi.