TBMM Deprem Araştırma Komisyonu toplandı

Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, "Deprem bölgesinde salgınla ilgili sıkıntımız yok. Mevsim normalleri dışında bir artış da görülmedi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, "Deprem bölgesinde salgınla ilgili sıkıntımız yok. Mevsim normalleri dışında bir artış da görülmedi." dedi.

Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Sonuçlarının Bütün Yönleriyle Araştırılması, Depreme Dirençli Yapı Stokunun Oluşturulması ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Etkinliğinin Artırılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Türk Kızılay, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı temsilcileri sunum yaptı.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Eray Çınar, depremin hemen ardından hızlı bir şekilde ekipleri deprem bölgelerine yönlendirdiklerini söyledi. Adıyaman'a il dışından ilk ekiplerinin saat 08.00'de ulaştığını bildiren Çınar, ekiplerin Hatay'a saat 07.45'te, Kahramanmaraş'a 08.02'de ve Malatya'ya 07.15'te ulaştığını açıkladı. Çınar, bakanlık tarafından bölgede kurulan sahra hastanelerinde 590 bin 468 hastanın tedavi edildiğini, 51 bin 642 yaralının ise diğer illerde bulunan hastanelere nakledildiğini aktardı.

Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz de depremden etkilenen illerde 56 hafif ve orta hasarlı binada tadilat işlemlerinin tamamlandığını, orta ve ağır hasarlı binalarda güçlendirmeye yönelik tespit çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Köy taramaları sürüyor

Komisyon Başkanı Veysel Eroğlu, Sağlık Bakanlığı temsilcilerine, depreme ilişkin önerilerde bulundu. Eroğlu, "Hastanelerin depreme dayanıklı olması, yıkılmaması lazım. Hastane alanlarını büyük tutun, icabında toplanma alanı olarak da kullanılabilsin." diye konuştu.

Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay ise deprem bölgelerinde ikinci gün halk sağlığı sürecini başlattıklarını belirtti. Bölgede gebe, lohusa ve 75 yaş üstü bireylerin olduğunu anımsatan Tolunay, bu kişilerin aşılarını aksatmadıklarını vurguladı. Tolunay, deprem bölgesinde yaşayan ancak deprem nedeniyle başka illere giden 75 yaş üstü kişilerin dahi telefonla aranarak, aşı süreçlerinin takip edildiğini dile getirdi. Tolga Tolunay, "Deprem bölgesinde salgınla ilgili sıkıntımız yok. Mevsim normalleri dışında bir artış da görülmedi." sözlerini sarf etti.

Sahada yürütülen tetanos aşısı çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Tolunay, "Sahada normalin üzerinde bir tetanos aşısı yaptık." ifadesini kullandı.

Tolunay, bölgede içme sularının da tarandığını, bu konuda salgın olmaması için taramaların her geçen gün arttığını aktardı. Deprem bölgesinde köy taraması da yaptıklarını vurgulayan Tolunay, köy taramalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

"Barajlarımız önemli bir sınav verdi"

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Murat Alp de depremin hemen ardından iş makineleriyle bölgede yer aldıklarını, DSİ'nin, 3 bin 42 ekipmanıyla sahada 3 milyon ton enkazı kaldırdığını kaydetti.

Depremin hemen ardından barajların güvenliğine ilişkin de çalışmalarda bulunduklarını bildiren Alp, sözlerini şöyle sürdürdü:

"DSİ, deprem bölgesi içerisinde kalan 140 barajı tek tek incelerken, ilk etapta gözlemsel incelemeler sonucunda acil müdahaleyi gerektirecek bir duruma rastlanmamıştır. Atatürk Barajı dört defa kontrol edilmiş, herhangi bir sorun gözlenmemiştir. 20 Şubat'ta Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde peş peşe iki büyük artçı deprem meydana gelmiştir. Deprem bölgesinde, Hatay Yarseli ve Büyük Karaçay barajlarında tekrardan inceleme yapan DSİ ekipleri, barajlarda acil müdahale gerektirecek herhangi bir risk unsuruna rastlamamıştır."

Deprem bölgesinde, 30'u gölet olmak üzere, toplam 140 barajın yer aldığını belirten Alp, Osmaniye'deki Arıklıkaş, Malatya'daki Sultansuyu ile Kahramanmaraş'taki Kartalkaya barajlarında çalışma yapacaklarının bilgisini paylaştı. Alp, "Kartalkaya Barajı 1971 yılında yapılmış eski bir baraj. Bunların yapım ihalelerini hızlı bir şekilde gerçekleştirerek tamamlayacağız. Diğer barajlarımızda ufak tefek hasarlar var, ufak çatlaklar. Barajlarımız önemli bir sınav verdi." değerlendirmesinde bulundu.