TBMM'deki kavgada başı yarılan İYİ Partili Örs, yoğun bakıma alındı! İşte hastaneye kaldırıldığı anlar
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TBMM'de devam eden bütçe görüşmeleri bir hayli gergin şekilde devam ederken, bugün de AK Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında kavga çıktı. AK Partili Zafer Işık'ın parmağındaki yüzüğün isabet ettiği İYİ Partili Hüseyin Örs'in başı yarılırken, kalp problemi olduğu da öğrenilen Trabzon Milletvekili Örs'ün hastaneye kaldırıldığı görüntüler ortaya çıktı. Yoğun bakıma alınan Örs'ün durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.
TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık ile İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs arasında yumruklaşma yaşandı.
AK Partili Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın parmağındaki yüzüğün, İYİ Partili Örs'ün kafasında şişlik ve yarılmaya yol açtığı öğrenildi.
Kalp problemi de olduğu öğrenilen Örs hastaneye kaldırılırken, Meclis kapısından çıkarıldığı ve ambulansa taşındığı anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.
Öte yandan ajansların geçtiği son dakika bilgilerine göre İYİ Partili Örs hastanede yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.
TBMM'de 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde, dün kürsüye çıkan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını hedef almış, bu sırada iki taraf arasında gergin anlar yaşanmıştı.