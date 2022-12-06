TBMM'deki kavgada başı yarılan İYİ Partili Örs, yoğun bakıma alındı! İşte hastaneye kaldırıldığı anlar

TBMM'de devam eden bütçe görüşmeleri bir hayli gergin şekilde devam ederken, bugün de AK Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında kavga çıktı. AK Partili Zafer Işık'ın parmağındaki yüzüğün isabet ettiği İYİ Partili Hüseyin Örs'in başı yarılırken, kalp problemi olduğu da öğrenilen Trabzon Milletvekili Örs'ün hastaneye kaldırıldığı görüntüler ortaya çıktı. Yoğun bakıma alınan Örs'ün durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.