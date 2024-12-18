Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
Başaramayacağını anlayan Netanyahu, hiç istemediği şartı kabul etti
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı

Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM'de Çocuğa Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu'nun toplantısında AK Partili Komisyon Başkanı Cengiz Aydoğdu ve Başkanvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu arasındaki dikkat çeken bir diyalog, açık olan mikrofonlara yansıdı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Çocuğa Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı. Toplantıya geçilmeden önce Aydoğdu ile Başkanvekili ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu arasında meydana gelen diyalog dikkat çekti.

"ÇOK YANLIŞ YAPTI BAKAN HANIM"

Aydoğdu ile Katırcıoğlu arasındaki diyalog toplantı nedeniyle masaya konulan ve açık olan mikrofonlara şu şekilde yansıdı:

  • Cengiz Aydoğdu: Çok yanlış yaptı Bakan hanım… Şimdi de Bakan'ı çağırmış.
  • Radiye Sezer Katırcıoğlu: Öyle mi?
  • Cengiz Aydoğdu: Çağıracakmış veya…
  • Radiye Sezer Katırcıoğlu: Nereye çağıracak? Makamına mı çağırıyor Bakan,
  • Cengiz Aydoğdu: Yok komisyona falan demiş.
  • Radiye Sezer Katırcıoğlu: Bizim Derya Hanım mı çağırmış
  • Cengiz Aydoğdu: Öyle duydum, yanlış mı duydum. Öyle bir şey yok
  • Cengiz Aydoğdu: O zaman yanlış.
  • Radiye Sezer Katırcıoğlu: Ama benim ilgim dışındaysa bilemiyorum… Öyle bir şey olur mu ya…

MİKROFONLARI SONRADAN FARK ETTİLER

Konuşmanın sonunda ise Aydoğdu ve Katırcıoğlu'nun dikkatini mikrofonlar çekti. Aydoğdu, mikrofonları işaret ederek "Neyse, şunlar çalışıyor mı" diye sorarken, Katırcıoğlu eliyle mikrofonlara vurarak kontrol etti.

"BU MİKROFONLAR ÇALIŞIYOR MU?"

Aydoğdu daha sonra, "Başlayalım mı. Bu mikrofonlar çalışıyor mu biz başlamadan önce" sorusunu yöneltti.

İSMİ GEÇEN KİŞİ ESKİ BAKAN DERYA YANIK

Diyalogda ismi geçen "Derya Hanım", Mahinur Özdemir Göktaş'tan önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yapan Derya Yanık. AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık şu anda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı yapıyor.

Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım
Kaynak: ANKA / Umut Halavart - Politika
img

Süper Lig devi için ya tamam ya devam maçı
img

Ferdi Tayfur hayranı genç hastane önünden ayrılmıyor
img

Et almaya gelen vatandaşlar, yeni yasağa anlam veremedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cemal Enginyurt: İstiklal Marşı'nın 6. kıtasını bilmediğim için dayak yedim
Cemal Enginyurt'tan İstiklal Marşı itirafı: Dayak yedim
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Mansur Yavaş'tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar
Yavaş'ın borçlarla ilgili iddiası ortalığı karıştıracak
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Kerem Aktürkoğlu'nun hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı
Hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı
Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne kadar alıyorlar
Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne alıyorlar

Son Dakika Haberleri

Ölünce beni kim yıkayacak, afişini kim astı? 2025 Kıtalararası Kupası'nı kim kazandı, FIFA Kulüpler Kıtalararası şampiyonu kim oldu (Real Madrid-Pachuca) Real Madrid Pachuca CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Pachuca maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Real Madrid Pachuca maçı ne maçı, kazanan ne kupası kazanacak? Dybala Galatasaray'a gelecek mi? 3. ceketi kim giydi? MasterChef üçüncü ceketi kim giydi 18 Aralık Çarşamba? S Sport Plus CANLI izle! (REAL MADRİD PACHUCA) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki MasterChef Barbaros şampiyon oldu mu, MasterChef şampiyonluğu var mı? 19 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 19 Aralık Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.