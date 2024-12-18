Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Çocuğa Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı. Toplantıya geçilmeden önce Aydoğdu ile Başkanvekili ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu arasında meydana gelen diyalog dikkat çekti.

"ÇOK YANLIŞ YAPTI BAKAN HANIM"

Aydoğdu ile Katırcıoğlu arasındaki diyalog toplantı nedeniyle masaya konulan ve açık olan mikrofonlara şu şekilde yansıdı:

Cengiz Aydoğdu: Çok yanlış yaptı Bakan hanım… Şimdi de Bakan'ı çağırmış.

Radiye Sezer Katırcıoğlu: Öyle mi?

Cengiz Aydoğdu: Çağıracakmış veya…

Radiye Sezer Katırcıoğlu: Nereye çağıracak? Makamına mı çağırıyor Bakan,

Cengiz Aydoğdu: Yok komisyona falan demiş.

Radiye Sezer Katırcıoğlu: Bizim Derya Hanım mı çağırmış

Cengiz Aydoğdu: Öyle duydum, yanlış mı duydum. Öyle bir şey yok

Cengiz Aydoğdu: O zaman yanlış.

Radiye Sezer Katırcıoğlu: Ama benim ilgim dışındaysa bilemiyorum… Öyle bir şey olur mu ya…

MİKROFONLARI SONRADAN FARK ETTİLER

Konuşmanın sonunda ise Aydoğdu ve Katırcıoğlu'nun dikkatini mikrofonlar çekti. Aydoğdu, mikrofonları işaret ederek "Neyse, şunlar çalışıyor mı" diye sorarken, Katırcıoğlu eliyle mikrofonlara vurarak kontrol etti.

"BU MİKROFONLAR ÇALIŞIYOR MU?"

Aydoğdu daha sonra, "Başlayalım mı. Bu mikrofonlar çalışıyor mu biz başlamadan önce" sorusunu yöneltti.

İSMİ GEÇEN KİŞİ ESKİ BAKAN DERYA YANIK

Diyalogda ismi geçen "Derya Hanım", Mahinur Özdemir Göktaş'tan önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yapan Derya Yanık. AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık şu anda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı yapıyor.