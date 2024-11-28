Muhabirlere görüntü yasağı Meclis'i fena karıştırdı

TBMM'de Adalet Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde Meclis muhabirlerinin görüntü çekmesinin engellenmesine yönelik karar ortalığı fena karıştırdı.

VEKİLLER FARK EDİNCE ORTALIK KARIŞTI

Meclis muhabirlerine cep telefonuyla çekim yapamayacaklarının söylenmesi üzerine tansiyon bir anda yükselirken muhalefet milletvekilleri de durumu fark edince yaşananlara tepki gösterdi.

"GAZETECİLER, MUHABİRLER ENGELLENİYOR"

Mhp'li Fethi Yıldız, "Yeter artık sus, daha ne kadar konuşacaksın" diyerek CHP'li Veli Ağbaba'ya seslendi ve ayağa kalktı. CHP'li Serkan Sarı, "Gazeteciler, muhabirler engelleniyor. Basın dördüncü kuvvet, buna engel olamazsınız" dedi.

KOMİSYONA ARA VERİLDİ

MHP'li Baki Ersoy parmağını sallayarak Ağbaba'ya, "Al o Serkan Sarı'yı buradan çıkarın" dedi. Muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi. Tartışmalar nedeniyle komisyona ara verildi.