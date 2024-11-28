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Muhabirlere görüntü yasağı Meclis'i fena karıştırdı

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TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında Meclis muhabirlerinin görüntü çekmesinin engellenmesinin ardından ortalık fena karıştı. CHP'li Serkan Sarı, "Gazeteciler, muhabirler engelleniyor. Basın dördüncü kuvvet, buna engel olamazsınız" derken MHP'li Baki Ersoy parmağını sallayarak "Bunu buradan çıkarın" karşılığını verdi. Milletvekilleri arasındaki tartışma nedeniyle görüşmelere ara verildi.

TBMM'de Adalet Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde Meclis muhabirlerinin görüntü çekmesinin engellenmesine yönelik karar ortalığı fena karıştırdı.

VEKİLLER FARK EDİNCE ORTALIK KARIŞTI

Meclis muhabirlerine cep telefonuyla çekim yapamayacaklarının söylenmesi üzerine tansiyon bir anda yükselirken muhalefet milletvekilleri de durumu fark edince yaşananlara tepki gösterdi.

"GAZETECİLER, MUHABİRLER ENGELLENİYOR"

Mhp'li Fethi Yıldız, "Yeter artık sus, daha ne kadar konuşacaksın" diyerek CHP'li Veli Ağbaba'ya seslendi ve ayağa kalktı. CHP'li Serkan Sarı, "Gazeteciler, muhabirler engelleniyor. Basın dördüncü kuvvet, buna engel olamazsınız" dedi.

KOMİSYONA ARA VERİLDİ

MHP'li Baki Ersoy parmağını sallayarak Ağbaba'ya, "Al o Serkan Sarı'yı buradan çıkarın" dedi. Muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi. Tartışmalar nedeniyle komisyona ara verildi.

Muhabirlere görüntü yasağı Meclis'i fena karıştırdı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Mafyacı hareket partisi iş başında:)))

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Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Apo gelsin konuşşsun diyen püskeviti alkışlayan mv. leri . Siyasi ideolijiniz sahte bal gibi olmuş. 5 damacana 1 tl. Onurunuz var mı sizin. Yapılanı nasıl sıvayacaksınız. Allah bildii gibi yapsın sizi.

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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

Chp nin bu zorba ve ayarsız hareketlerinden en iyi ülkücüler anlar gerekeni yaparlarda

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Terörün devam etmesini isteyen ve terör sevicilerin oylarıyla makam mevkii sahibi olanlar Terör bitsin diye çağrıda bulunanlara elbette karşı çıkacak.

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Haber YorumlarıDuran Turhan:

CHP için şov önemlidir. İyi iş yapmak diye bir gündemleri yoktur.

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