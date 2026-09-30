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TBMM’de yeni yasama yılı yarın başlıyor

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TBMM Genel Kurulu, 51 günlük aranın ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında yarın saat 14.00’te açılacak.

TBMM Genel Kurulu, 51 günlük aranın ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında yarın saat 14.00'te açılacak.

TBMM 28. Dönem 5. Yasama Yılı, 51 günlük aranın ardından yarın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında saat 14.00'te açılacak. İlk olarak Meclis'teki Atatürk Anıtı'na saat 13.00'te çelenk konulacak, ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Kurtulmuş'un yapacağı açılış konuşması sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis'e hitap edecek. Açılış programının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Meclis'te resepsiyon düzenlenecek.

Meclis'te tadilat, bakım, onarım ve temizlik işlemleri yapıldı

Ara boyunca TBMM'nin içinde ve hizmet binalarında, iktidar ve muhalefet kulisleri, grup toplantısı salonları, milletvekili odaları, grup başkanı ve başkan vekillerinin odaları, komisyon toplantı salonları, basın toplantısı salonu başta olmak üzere bütün oda ve salonlarında bakım, onarım ve temizlik işlemleri yapıldı.

Genel Kurul, yeni yasama yılının ilk mesaisini 6 Ekim'de yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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