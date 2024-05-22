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TBMM'de yaşlı hakları araştırma komisyonu kurulmalı

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Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, TBMM'de yaşlı hakları araştırma komisyonu kurulması gerektiğini söyledi. Yüksel, yaş ayrımcılığı ile mücadele, bakım sigortası ve fonunun geliştirilmesi, yatırım master planlarının hazırlanması ve finansman sağlanması çalışmalarının da acilen başlatılması gerektiğini ifade etti.

Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, TBMM'de yaşlı hakları araştırma komisyonu kurulması gerektiğini söyledi.

Yüksel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında, İbni Sina Enstitüsü ve Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Gerontolog Dr. Kemal Aydın ve heyeti tarafından "İnsan Hakları Elçisi Beratı"nın kendisine takdim edildiğini ifade etti.

Enstitünün ve konseyin, Avrupa Göçmen Yaşlılar Federasyonunun çalışmalarını yakından izlediğini anlatan Yüksel, 21. yüzyıl ile gelişen en önemli kavramın "toplumların yaşlanması" olduğunu dile getirdi.

Yüksel, nüfus yaşlanmasının sağlıktan sosyal güvenliğe, çevreden eğitime, iş yaşamından eğlenceye pek çok alanda etkisi bulunduğunu belirterek, Türkiye'nin bu konuda küresel lider olarak merkez rol oynayacak bir ülke olduğunu söyledi.

"TBMM'de yaşlı hakları araştırma komisyonu kurulmalı" diyen Yüksel, yaş ayrımcılığı ile mücadele, bakım sigortası ve fonunun geliştirilmesi, yatırım master planlarının hazırlanması ve finansman sağlanması çalışmalarının da acilen başlatılması gerektiğini ifade etti.

Yüksel, gelişmiş ülkelerin neredeyse tümünün, 10 yıl içinde nüfuslarının yaşlanmasına şahit olacağını belirterek, 21 Haziran'ın "Sağlıklı yaşlanma ve nesiller arası dayanışma günü ve haftası" olarak kutlanması önerisinde bulundu.

Ali Yüksel, insan hakları elçisi olarak gerek TBMM'de gerekse dünya parlamentolarında kimsesiz ve mazlum yaşlıların sesi ve savunucusu olacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Politika

Milletvekili Ali Yüksel Konya Refah Politika Güncel Haberler

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