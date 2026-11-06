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TBMM'de 'uçak nerede' tartışmasına Canbey'den KAAN yanıtı geldi

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TBMM'de 'uçak nerede' tartışmasına Canbey'den KAAN yanıtı geldi
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TBMM Genel Kurulunda Mekke Ortak Savunma Anlaşması görüşülürken İYİ Partili Turhan Çömez yerli ve milli uçak projelerini gündeme getirdi. AK Partili Mustafa Canbey, KAAN başta olmak üzere hava araçlarının fotoğraflarını gösterip 'Uçaklarımız uçuyor' yanıtını verdi.

TBMM Genel Kurulunda Balıkesir milletvekilleri AK Partili Mustafa Canbey ile İYİ Partili Turhan Çömez arasında yerli ve milli savunma sanayisi üzerinden dikkat çeken bir tartışma yaşandı.

TBMM Genel Kurulunda Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın görüşmeleri sırasında söz alan İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Türkiye'nin yerli ve milli uçak projelerini gündeme taşıdı.

İktidara yönelik eleştirilerde bulunan Çömez, "2019 yılında yerli ve milli uçak uçuracaktınız. Uçak nerede? Sizden cevap istiyorum" ifadelerini kullandı.

Çömez'in sözlerinin ardından kürsüye çıkan AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Türkiye'nin savunma sanayisinde geliştirdiği hava araçlarının fotoğraflarını genel kurulda gösterdi.

Milli Muharip Uçak KAAN başta olmak üzere Türkiye'nin havacılık projelerine dikkat çeken Canbey, "Uçaklarımız uçuyor" sözleriyle Çömez'e yanıt verdi.

Balıkesir'i TBMM'de temsil eden iki milletvekilinin yerli ve milli savunma sanayisi üzerinden karşılıklı açıklamaları genel kurulun dikkat çeken anları arasında yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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