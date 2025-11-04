TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' Toplantısı
TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 6 Kasım 2025'te toplanacak.
'TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 6 Kasım Perşembe günü bir araya gelecek.
TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, gündemindeki konuları görüşmek üzere, 6 Kasım 2025 Perşembe günü saat 11.00'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplanacaktır" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika