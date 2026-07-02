TBMM Genel Kurulu'nda 'Deniz Göktaş' tartışması

TEKLİFİN İLK 8 MADDESİ KABUL EDİLDİ

Genel Kurul'da grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmeleri, siyasi parti gruplarının önergelerinin görüşülmesinin ardından teklife geçildi. Yapılan görüşmeler sonucunda teklifin ilk 8 maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre; Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen maddeler yeniden düzenleniyor. Buna göre; Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına okutulan tabip subayların yükümlülüklerini tamamlamadan ayrılmaları halinde yükümlülük süresi ile çarpımı sonucunda elde edilen süre boyunca mesleklerini yapamayacaklar. Sürelere yönelik tüm hesaplamalar gün hesabı üzerinden yapılacak. Diğer taraftan denizaltılarda görev yapan personelin daimi limanı dışında görevlendirildiği durumlarda konaklama imkanı bulunamaması halinde konaklama gideri ödenmeyecek. Ayrıca orduevleri, askeri gazinolar, kışla gazinoları askeri mahal vasıf ve mahiyetine sahip olacak. Teklifle ayrıca astsubaylarda mevcut olan hükme paralel olarak Silahlı Kuvvetlerden ayrılan subayların tekrar muvazzaf olarak göreve alınmayacak. Milli Savunma Bakanlığı eğitim kurumlarında ihtiyaç duyulan alanlarda görevlendirilen kişilere ek ders ücreti verilmesine ilişkin uygulamanın süresi 2029-2030 yılının sonuna kadar uzatılıyor.

KAMULAŞTIRMA İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER YAPILIYOR

Öte yandan teklifle birlikte milli savunma, emniyet, jandarma, Sahil Güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında görev yapan veya aday olan kişiler hakkında terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkan ve kaynaklarını örgüte destek için kullanmak, örgüt lehine propaganda yapmak, örgütle iltisaklı olma nedeniyle meslekten ayrılan ya da çıkarılan kişilerle ilgili mahkemelerde idari işleme yönelik açılan davalarda verilen ve göreve iade sonucunu doğuran mahkeme kararları uyarınca tesis edilecek işlemler, nihai kararların kesinleşmesinden sonra yerine getirilecek. Teklifle, 'Kamulaştırma Kanunu'na geçici madde eklenecek. Buna göre, 8 Ekim 1956 tarihine kadar kamulaştırma işlemlerine dayanmaksızın kamulaştırma kanunlarının amacına uygun olarak fiilen kamu hizmetine tahsis edilmiş olan taşınmazlar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları adına tahsis tarihinde kamulaştırılmış sayılacak. Taşınmazda kamu hizmetinin nitelik ve amacına uygun şekilde tesis veya yapının inşa edilmiş olması, bu düzenlemenin uygulanması bakımından fiilen tahsis kabul edilecek. Kamulaştırılmış sayılan taşınmazlar hakkında 12 Ocak 1963 tarihinden sonra bu taşınmazlara bağlı olarak bedel dahil ileri sürülen talepler kabul edilmeyecek. Bu hüküm, 12 Ocak 1963 tarihinden sonra açılmış ve kanun yolu incelemesinde olanlar dahil görülmekte olan davalar hakkında da uygulanacak. Kamulaştırılmış sayılan taşınmazlar, tapuda kayıtlı ise ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine açılacak dava ile ilgili idare adına tescil edilecek. Tapu kaydı olmayan taşınmazlar, tahsisin mahiyeti bakımından tescile tabi ise ilgili idare adına kayıt tesis olunacak. Bu işlemler harca tabi olmayacak.

GENEL KURUL KAPANDI

8 maddenin kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Bingöl, birleşimi 2 Temmuz Perşembe günü toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı