TBMM'de Milli Dayanışma Komisyonu Toplandı

TBMM, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, eski başkanlarının katılımıyla toplandı. Toplantıda, komisyon başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından eski Meclis başkanları görüşlerini paylaşıyor.

TERÖRSÜZ Türkiye hedefi kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, eski TBMM başkanlarını dinlemek üzere toplandı.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Toplantıya eski TBMM başkanları Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop katıldı.

'SİYASİ ÇALIŞMALAR AÇISINDAN ÇOK ENGİN TECRÜBELERE SAHİPLER'

Komisyonun açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bugün burayı teşrif eden önceki dönem TBMM başkanlarına çok teşekkür ediyorum. Her birisi hem yasama faaliyetleri bakımından hem de siyasi çalışmalar açısından çok engin tecrübelere sahiptirler. Türkiye'nin hem demokrasi tecrübesini hem de hayatları boyunca temel meselelerini fevkalade yakından takip etmiş ve çözüm üretmeye gayret sarf etmiş olan bütün Meclis başkanlarına, komisyonumuzun davetini kabul ettikleri için teşekkür ediyorum. 10 Meclis başkanı bugün burada bizlerle birlikte olacak. 3 Meclis başkanımız sağlık sorunları nedeniyle aramızda olamayacak. Birinci oturumda 5 Meclis başkanını dinleyeceğiz. Kıdeme göre söz vereceğiz; eğer 20 dakika içerisinde görüşlerini bizlerle paylaşabilirlerse çok yararlı olacağını düşünüyorum. Öğleden sonraki oturumda ise diğer 5 Meclis başkanının görüşlerinden istifade edeceğiz" ifadelerini kullandı.

KOMİSYON TOPLANTISI DEVAM EDİYOR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından toplantı, eski TBMM başkanlarının sunumlarıyla devam ediyor.

