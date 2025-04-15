TBMM'de İklim Kanunu görüşmelerine ara verildi

Temel amacı 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Yeşil Büyüme olan Türkiye'nin ilk İklim Kanunu Teklifi görüşmeleri bugün Meclis'te devam etti.

İKLİM KANUNU TBMM GÜNDEMİNDEN ÇIKARILDI

Geçtiğimiz hafta TBMM'de iklim kanunu ilk 4 maddesi kabul edilmişti. TBMM Genel Kurulu'na getirilen İklim Yasası teklifi Meclis gündeminden çıkarıldı. TBMM Genel Kurulu'na getirilen İklim Yasası görüşmelerinde önemli bir gelişme yaşandı. İlk dört maddesi TBMM'den geçen yasa tasarısına ilişkin bugün ve yarın devam edeceği belirtilen görüşmeler şimdilik TBMM gündeminden çıkartıldı.

YASA NEYİ HEDEFLİYOR?

İklime dirençli şehirlerin oluşturulması ve afet risklerinin azaltılmasında kritik bir öneme sahip olan iklim kanunu teklifi, biyoçeşitlilik ve doğal kaynakların korunmasında, su ve gıda güvenliğinin sağlanmasında, ormanların ve yeşil alanların artırılmasında, yenilenebilir enerji kapasiteleri artırılarak enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasında yol haritası oluşturacak.