TBMM'de HSK'ya 5 yeni üye seçildi

TBMM'de HSK'ya 5 yeni üye seçildi
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TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla Hakimler ve Savcılar Kurulu'na 5 yeni üye seçildi.

TBMM Genel Kurulu'nda Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) boşalacak 5 üyelik için seçim yapıldı. İkinci tur oylamada 363 milletvekili oy kullanırken, boş ve geçersiz oy çıkmadı.

AD ÇEKME USULÜ İLE 5 HSK ÜYESİ BELİRLENDİ

İkinci tur oylamada, Anayasa'da öngörülen üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu, yani 360 milletvekilinin oyunu hiçbir aday alamadı. Bu nedenle ikinci turda en yüksek oyu alan 2 aday arasından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından ad çekme usulü ile HSK üyeleri belirlendi.

İŞTE YENİ HSK ÜYELERİ

Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki HSK'nin yeni üyeleri olarak seçildi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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