TBMM'de HSK Üye Seçimi için Alt Komisyon Kuruldu

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden oluşan Karma Komisyon, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üye seçimi için bir alt komisyon kurdu. Alt komisyon, aday adaylarının başvuru şartlarını inceleyecek ve seçim evraklarını hazırlayacak.

Karma Komisyon, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun başkanlığında toplandı.

Özbudun, TBMM tarafından HSK'ye, avukatlar ile nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından bir üye seçileceğini hatırlattı.

HSK üyeliği için 31 kişinin başvuru yaptığını bildiren Özbudun, başvuru yapanlardan 7'sinin öğretim üyesi, 24'ünün de avukat olduğunu belirtti.

TBMM Başkanlığının başvuru yapan aday adaylarının evraklarını Karma Komisyona gönderdiğini ifade eden Özbudun, Genel Kurulca seçilecek bir üyelik için Karma Komisyonca 3 adayın belirleneceğini aktardı.

Özbudun, başvuru sayısının çokluğu ve komisyonun geçmiş uygulamaları dikkate alındığında alt komisyon kurulacağını ifade etti.

Yapılan görüşmelerin ardından AK Parti milletvekillerinin kabul edilen önergesiyle, 5 kişiden oluşan alt komisyon kurulması kararlaştırıldı. Alt komisyona, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat ve Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan seçildi.

Aday adaylarının, ilan duyurusunda öngörülen başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarının tespit edilmesi ve seçim evrakının hazırlanması çalışmalarını yürütecek alt komisyon, çalışmalarını 21 Ekim Salı günü saat 15.00'e kadar tamamlayıp raporunu Karma Komisyon Başkanlığına sunacak.

Karma Komisyon 23 Ekim Perşembe günü toplanarak, TBMM Genel Kurulunca seçilecek bir üyenin 3 katı adayı belirleyecek.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
