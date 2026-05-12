TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri, engellilere yönelik politikalar, hemşirelerin iş yükü ve yetersizliği gibi konular üzerinde durdu. Eğitim ve sağlık alanındaki gelişmelere dikkat çekildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

Buldan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, geçmişte, engellilere yönelik politikaların "yardım ve muhtaçlık" odaklı yürütüldüğünü, erişilebilirlik, bakım ve istihdam alanlarında standart uygulama olmadığını anlattı.

Bugün ise eğitim, sağlık, bakım, erişilebilirlik ve istihdam konularının devlet yükümlülüğü haline geldiğine dikkati çeken Öncü, evde bakım yardımı kapsamında 2006 yılından itibaren 517 bin vatandaşa hizmet sunulduğunu kaydetti.

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, Dünya Hemşireler Günü'nün bu yılki temasının "Güçlendirilmiş Hemşireler Hayat Kurtarır" olarak belirlendiğini aktararak, hemşirelerin birçok sorun yaşadığını söyledi.

Bu alandaki en temel sorunun hemşire sayısının yetersizliği ve iş yükü olduğunu ifade eden Yaman, Türkiye'de bin kişiye düşen hemşire oranının 3,8, yoğun bakım, acil servis ve yataklı servislerdeki iş yükünün ise çok ağır olduğunu aktardı. Yaman, bu durumun tükenmişlik ve hata riskini arttırdığını belirtti.

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, Kürt çocukların ana dillerinde eğitim alamadıklarını öne sürdü.

Kaynak: AA / Meriç Ürer
