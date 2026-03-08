TBMM'de bu hafta, Milli Savunma Bakanı Güler ve Dışişleri Bakanı Fidan milletvekillerini bilgilendirecek

TBMM Genel Kurulunda bu hafta Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, çatışmaların yayılması, Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve Türkiye'nin tutumu konusunda milletvekillerini bilgilendirecek.

TBMM Genel Kurulunda, Milli Savunma Bakanı Güler ile Dışişleri Bakanı Fidan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, çatışmaların yayılması, Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve Türkiye'nin tutumu konusunda milletvekillerini bilgilendirecek. Bakanların yapacağı sunumlarda 30'ar dakika, siyasi parti grupları tarafından yapılacak konuşmalarda ise 20'şer dakika süre verilecek. Grubu bulunmayan 2 milletvekili de 5'er dakika konuşacak.

Genel kurulda, Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek. İlk 21 maddesi kabul edilen teklife göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ihtiyaç duyduğu hallerde ve lüzum gördüğü yerlerde görev ve hizmetleriyle ilgili döner sermayeli işletmeler kurabilecek, döner sermaye işletmesine tahsis edilen sermaye miktarını 5 katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Milli Parklar Kanunu kapsamında korunan alanlardaki koruma hizmeti ile suçların takibi orman muhafaza memurları yanında av ve doğa koruma memurları ile saha bekçileri tarafından da sağlanabilecek.

Genel kurulda ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Arasında Kolluk İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Komisyonların gündemleri

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ele alınacak. Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon ve Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, gündemlerindeki konuları görüşecek.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda milletvekillerine hitap edecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı