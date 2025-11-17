TBMM'de bir ilk! 'Kürtçe' ifadeler tutanaklara geçti

Terörsüz Türkiye sürecinin yansımalarının en net örneği TBMM'de görüldü. TBMM'deki bütçe görüşmelerinde bir ilk yaşandı.

TBMM'DE BİR İLK YAŞANDI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sürdürülen İçişleri Bakanlığı 2026 bütçesi görüşmelerinde, Bakan Ali Yerlikaya bütçe sunumu yaptı. Yerlikaya'nın ardından söz alan DEM Parti milletvekilleri Dilan Kunt Ayan ve Mehmet Rüştü Tiryaki, konuşmalarına bazı ifadeleri Kürtçe kullandı.

KÜRTÇE İFADELER TUTANAKLARA GEÇİRİLDİ

T24ten Ceren Bayar'ın haberine göre, Tiryaki'nin "Jin kart" ve "Şaredariya Xelfetî" (Halfeti Belediyesi) sözleri tutanaklara Kürtçe olarak geçirildi. Dilan Kunt Ayan'ın konuşmasında kullandığı "Jin, Jiyan, Azadî" (Kadın, Hayat, Özgürlük) sloganı ise tutanaklara "…" şeklinde yansıdı. Böylece, Kürtçe ifadelerin yerine daha önce kullanılan "bilinmeyen dil" ya da "x" ibareleri ilk kez kullanılmadı.