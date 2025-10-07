Haberler

TBMM'de bir ilk: DEM Partililer "Biji Serok Apo" sloganları attı

TBMM'de bir ilk: DEM Partililer 'Biji Serok Apo' sloganları attı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
TBMM'de bir ilk: DEM Partililer
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşma sırasında salondaki partililer "Biji Serok Apo" sloganları attı.

Dem Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında yaptığı konuşma sırasında salonda "Biji Serok Apo" sloganları atıldı. O anlar Meclis tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.

"KÜRDİSTAN" İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Koçyiğit konuşmasında "Umudu kuşanan, özgürlüğe yürüyen Diyarbakır'dan, kadim şehirden, Kürdistan'ın dört bir yanından özgürlük için, eşitlik için, demokrasi için, Öcalan'ın özgürlüğü için yürüyen kadınlar hoş geldiniz" ifadelerine yer verdi.

MECLİS TARİHİNDE BİR İLK

Koçyiğit'in bu sözlerinin ardından, salonda bulunan partililer hep bir ağızdan "Biji Serok Apo" sloganları attı. Sloganların Meclis çatısı altında atılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde ilk kez yaşanan bir olay olarak dikkat çekti.

ÖCALAN İÇİN ANKARA'YA YÜRÜDÜLER

DEM Parti'nin Grup Toplantısı'na 1 Ekim'de Diyarbakır'dan Ankara'ya, "Umutla Özgürlüğe Yürüyoruz" yürüyüşünü düzenleyen kadınlar katıldı. Yürüyüşte teröristbaşı Abdullah Öcalan için umut hakkının derhal uygulanması ve Meclis'te kurulan komisyonun derhal İmralı'ya gitmesi ve Öcalan'la görüşmesi talep edilmişti.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (31)

Haber YorumlarıMGk:

Çünkü dertleri üzüm yemek değil bağcığı dövmek işi sulandırma derdinler babaları Chp ile sürece bomba koyuyorlar bu işi de çözmek ordumuza kaldı yine

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme98
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıesrefpasali:

bu CHP, mgk ye ne yaptiysa az yapmis,, cozum surecini baslatan MHP onaylayan AKP,,, istiyen DEM,,, demlenenlar belli CeHaBe bu isin neresinde?

yanıt35
yanıt4
Haber YorumlarıHasan Turk:

Bu trol kaçamıcak vatanhaini israil ajanı hala chp diyor.

yanıt27
yanıt6
Haber YorumlarıVatandaş:

Her şeyi AKP ve MHP yapıyor ve yine CHP suçlu öyle mi, hadi oradan parazit. Senin gibilere milletin karnı tok artık.

yanıt5
yanıt1
Haber YorumlarıNidhogg Nors:

40 bin kişinin katili bir örgütün elebaşını böyle anılmasına izin verenlere ne diyeyim bilmiyorum. O şehitlerin vebali üzerinize olsun.

Yorum Beğen88
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Daha bu gün Bahçeli terörist başına "örgütün kurucu önderi" derse olacağı bu

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıerdinç ergün:

eğer salınırsa çok kan dökülür

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZinnur Arnasli:

Makarnanın memleketi getirdiği hale bak

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGedikli Efe:

Savcıları göreve davet ediyorum...

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

savcılar şu an cumhurbaşkanını eleştiren pardon onların deyimiyle hakaret edenlerle meşgul çok yoğunlar

yanıt0
yanıt0
Tüm 31 yorumu okumak için tıklayın
