TBMM'de bir ilk: DEM Partililer 'Biji Serok Apo' sloganları attı

Dem Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında yaptığı konuşma sırasında salonda "Biji Serok Apo" sloganları atıldı. O anlar Meclis tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.

"KÜRDİSTAN" İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Koçyiğit konuşmasında "Umudu kuşanan, özgürlüğe yürüyen Diyarbakır'dan, kadim şehirden, Kürdistan'ın dört bir yanından özgürlük için, eşitlik için, demokrasi için, Öcalan'ın özgürlüğü için yürüyen kadınlar hoş geldiniz" ifadelerine yer verdi.

MECLİS TARİHİNDE BİR İLK

Koçyiğit'in bu sözlerinin ardından, salonda bulunan partililer hep bir ağızdan "Biji Serok Apo" sloganları attı. Sloganların Meclis çatısı altında atılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde ilk kez yaşanan bir olay olarak dikkat çekti.

ÖCALAN İÇİN ANKARA'YA YÜRÜDÜLER

DEM Parti'nin Grup Toplantısı'na 1 Ekim'de Diyarbakır'dan Ankara'ya, "Umutla Özgürlüğe Yürüyoruz" yürüyüşünü düzenleyen kadınlar katıldı. Yürüyüşte teröristbaşı Abdullah Öcalan için umut hakkının derhal uygulanması ve Meclis'te kurulan komisyonun derhal İmralı'ya gitmesi ve Öcalan'la görüşmesi talep edilmişti.