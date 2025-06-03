TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de kendisini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "Yakından takip ediyorum, çok hareketlisiniz maşallah" dediği anlar dikkat çekti.

TBMM Genel Kurulu'ndaki Meclis Başkanlığı seçimlerinde hareketli saatler yaşanıyor. 5 adayın yarıştığı seçimlerde adaylar şöyle: AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman.

BAHÇELİ İLE ÖZGÜR ÖZEL ARASINDA DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Oy vermek için TBMM Genel Kurulu'na giden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Meclis kulisinde Özgür Özel, Devlet Bahçeli'nin yanına giderek tokalaştı. Bahçeli'nin Özel'e "Yakından takip ediyorum, çok hareketlisiniz maşallah" dediği anlar dikkat çekti.

TEŞEKKÜR ETTİ

Bahçeli'nin sözlerine Özgür Özel ise teşekkür etmekle yetindi.