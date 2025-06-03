TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah

TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
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TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
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TBMM Başkanlığı seçimlerinde dikkat çeken anlar yaşandı. Meclis kulisinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaştı. Bahçeli'nin Özel'e "Yakından takip ediyorum, çok hareketlisiniz maşallah" dediği anlar dikkat çekti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de kendisini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "Yakından takip ediyorum, çok hareketlisiniz maşallah" dediği anlar dikkat çekti.

TBMM Genel Kurulu'ndaki Meclis Başkanlığı seçimlerinde hareketli saatler yaşanıyor. 5 adayın yarıştığı seçimlerde adaylar şöyle: AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman.

BAHÇELİ İLE ÖZGÜR ÖZEL ARASINDA DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Oy vermek için TBMM Genel Kurulu'na giden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Meclis kulisinde Özgür Özel, Devlet Bahçeli'nin yanına giderek tokalaştı. Bahçeli'nin Özel'e "Yakından takip ediyorum, çok hareketlisiniz maşallah" dediği anlar dikkat çekti.

TEŞEKKÜR ETTİ

Bahçeli'nin sözlerine Özgür Özel ise teşekkür etmekle yetindi.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıErol Birol :

Bunların hepsi milletle dalga geçiyor.

Yorum Beğen62
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Haber Yorumlarıİbrahim BAKIRHAN:

Meydanlarda sövüp, karşılaşınca nezaketten kırılmak... Siyasetçilik budur işte...

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıUmut güneş:

sizler hepınız sıyasetın dansözlerı olmuşunuz bırbırınızın arkasından demediğiniz laflar sözler kalmıyor bırde yüzyüze sahte dıstluk pozları verıyonuz bıraz delıkanlı sözünüzün erı olun kımseye oy vermem ven

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarıumut mergen:

DEDEMIN OĞLU

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Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarıfaruk yuce:

Höngür höngür ağladım

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