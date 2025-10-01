TBMM'de 28. Dönem 4. Yasama Yılı Törenle Açıldı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışını gerçekleştirdi. Bakanlar, milletvekilleri ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunudu.
28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören yapıldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un anıta çelenk bırakmasının ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.
Törene, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Başkanvekilleri Celal Adan, Tekin Bingöl ve Pervin Buldan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık, siyasi partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri ve Meclis bürokratları katıldı.
