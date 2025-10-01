Haberler

TBMM'de 28. Dönem 4. Yasama Yılı Törenle Açıldı

TBMM'de 28. Dönem 4. Yasama Yılı Törenle Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışını gerçekleştirdi. Bakanlar, milletvekilleri ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunudu.

28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören yapıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un anıta çelenk bırakmasının ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Başkanvekilleri Celal Adan, Tekin Bingöl ve Pervin Buldan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık, siyasi partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri ve Meclis bürokratları katıldı.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
Erdoğan'dan MHP ve DEM Parti'ye teşekkür: Terör belası bitme noktasında

Meclis açılışına damga vurdu! Erdoğan'dan 2 partiye teşekkür
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depoları doldurun! LPG'ye zam geliyor

Depoları doldurun! Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor
Ünlü oyuncu Birce Akalay'dan yürek burkan paylaşım

Ünlü oyuncuyu yıkan haber: Çok genç yaşta aramızdan ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.