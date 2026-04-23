TBMM'de 23 Nisan resepsiyonu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığına ilişkin, "Faili meçhul bazı dosyaları, her dosya değil, arkadaşlarımız inceleyecekler, bakacaklar, eksiklik varsa ilgili savcı, başsavcı arkadaşa iletecekler." dedi.

Gürlek, Meclis Tören Salonu'nda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen 23 Nisan Resepsiyonu'na katıldı.

Bir gazetecinin, "faili meçhul dosyaların üzerine gidileceği" yönündeki açıklamasını hatırlatması üzerine Gürlek, bu konuda Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde daire başkanlığı kurulduğunu söyledi.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığına ilişkin Gürlek, "Bu şekilde faili meçhul bazı dosyaları, her dosya değil, arkadaşlarımız inceleyecekler, bakacaklar, eksiklik varsa ilgili savcı, başsavcı arkadaşa iletecekler." ifadelerini kullandı.