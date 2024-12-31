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16 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Partili vekillerin de aralarında bulunduğu 16 milletvekiline ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

16 milletvekiline ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan, Tulay Hatımoğulları Oruç, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz Çakı, DEM Parti Van Milletvekili Gülderen Varli, DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartin, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt."

EN ÇOK DOSYA ÖZGÜR ÖZEL'İN

Gelen fezlekeler arasında CHP Genel Başkanı Özel'in 6, CHP Grup Başkanvekili Başarır'ın 2, TİP İstanbul Milletvekili Şık'ın 2, Bağımsız İstanbul Milletvekili Enginyurt'un 3, DEM Parti Şırnak Milletvekili İrmez'in 2 dosyası bulunuyor.

16 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu
Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Pekiiiiii. Bebek ve Mehmetcik katili APO ile barışalım, kucaklaşalim , mümkünse serbest kalsın diyenler ne olacak ?

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Haber Yorumlarıdehide:

İyi olur dokunulmazlıkları var diye her türlü terörist eylemleri yapıyorlar başta özgür olmak üzere. Hatta CHP ye kayyum atansa ak partili birisi ülkemiz için çok daha iyi olur çağ atlarız.

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