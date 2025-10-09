Haberler

TBMM'de 10 Ekim Katliamı Önergesi Reddedildi

TBMM'de 10 Ekim Katliamı Önergesi Reddedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti grubunun 10 Ekim Katliamındaki kamu görevlilerinin sorumluluğunun araştırılması talebi TBMM'de reddedildi. Önerge görüşmeleri sırasında milletvekilleri arasında tartışmalar yaşandı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda DEM Parti grubunun '10 Ekim Katliamındaki Kamu Görevlilerinin Sorumluluğunun Ortaya Çıkarılması' başlıklı araştırma önergesi reddedildi.

TBMM Genel Kurulu, uluslararası sözleşmeleri görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da DEM Parti grubunun TBMM Başkanlığına sunduğu, '10 Ekim Katliamındaki Kamu Görevlilerinin Sorumluluğunun Ortaya Çıkarılması' başlıklı araştırma önergesinin görüşmeleri esnasında milletvekilleri arasında, 'Gar saldırısı' tartışması yaşandı. Önerge üzerine CHP grubu adına Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AK Parti grubu adına Ankara Milletvekili Murat Alparslan söz aldı.

AK Parti'li Alparslan'ın konuşması esnasında DEM Partili milletvekilleri tepki gösterirken AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'den müdahale etmesini istedi. Ardından söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Alparslan'a cevap verdi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit tartışmalarla ilgili yerinden söz aldı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir yaşanan tartışmalar üzerine söz aldı.

ÖNERGE REDDEDİLDİ

Yaşanan tartışmaların ardından Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, önergeyi oylamaya sundu. Önerge, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazze teşekkürü

Trump kameralar önünde teşekkür etti: Erdoğan inanılmaz bir iş çıkardı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Biz, Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz

"Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz"
Tüm tahminler yerle bir! İşte altını gölgede bırakan yatırım aracı

Tüm tahminler yerle bir! İşte altını gölgede bırakan yatırım aracı
Türkiye'ye ait bir SİHA, Gazze'deki ateşkes sonrası Akdeniz'de ay yıldız çizdi

Gazze'deki ateşkes sonrası Türk SİHA'sının verdiği mesaja bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olaydan önce video çektiği mesai arkadaşını çöp kamyonunda katletti

Bir gün önce video çektiği arkadaşını çöp kamyonunda katletti
Türkiye'ye ait bir SİHA, Gazze'deki ateşkes sonrası Akdeniz'de ay yıldız çizdi

Gazze'deki ateşkes sonrası Türk SİHA'sının verdiği mesaja bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.