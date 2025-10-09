TBMM'de 10 Ekim Katliamı Önergesi Reddedildi
DEM Parti grubunun 10 Ekim Katliamındaki kamu görevlilerinin sorumluluğunun araştırılması talebi TBMM'de reddedildi. Önerge görüşmeleri sırasında milletvekilleri arasında tartışmalar yaşandı.
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda DEM Parti grubunun '10 Ekim Katliamındaki Kamu Görevlilerinin Sorumluluğunun Ortaya Çıkarılması' başlıklı araştırma önergesi reddedildi.
TBMM Genel Kurulu, uluslararası sözleşmeleri görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da DEM Parti grubunun TBMM Başkanlığına sunduğu, '10 Ekim Katliamındaki Kamu Görevlilerinin Sorumluluğunun Ortaya Çıkarılması' başlıklı araştırma önergesinin görüşmeleri esnasında milletvekilleri arasında, 'Gar saldırısı' tartışması yaşandı. Önerge üzerine CHP grubu adına Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AK Parti grubu adına Ankara Milletvekili Murat Alparslan söz aldı.
AK Parti'li Alparslan'ın konuşması esnasında DEM Partili milletvekilleri tepki gösterirken AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'den müdahale etmesini istedi. Ardından söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Alparslan'a cevap verdi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit tartışmalarla ilgili yerinden söz aldı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir yaşanan tartışmalar üzerine söz aldı.
ÖNERGE REDDEDİLDİ
Yaşanan tartışmaların ardından Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, önergeyi oylamaya sundu. Önerge, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.