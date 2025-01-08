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Bebek ölümleri komisyonu üçüncü kez toplandı

Bebek ölümleri komisyonu üçüncü kez toplandı
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TBMM Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu 3. toplantısında, SGK yetkililerinin sunumuyla bebek ölümleri ve özel sağlık hizmetlerinin denetimini ele aldı. Komisyon, özel sağlık kuruluşlarındaki bebek ölümlerinin araştırılması ve sağlık hizmetleri sunumunun iyileştirilmesi konularında alınması gereken tedbirleri de görüştü.

TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu 3. kez toplandı. Komisyonda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetkilileri sunum yaptı

Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem'in de yer aldığı komisyonda SGK yetkilileri sunum yaptı.

"DENETİMLER DE ELE ALINMALI"

Komisyonda konuşan Şan, "Komisyon olarak özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin araştırılması, yeni doğan çocuk, engelli ve yaşlılarla ilgili bakım servislerindeki uygulamalar ve mevzuata ilişkin alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi noktasında sağlık hizmetleri sunumunun yanı sıra Sosyal Güvenlik Kurumu ve bu kapsamda sunulan hizmetlerin denetimini de ele almayı oldukça gerekli görüyoruz. Bu itibarla, bugünkü toplantımıza Sosyal Güvenlik Kurumumuzu sağlık hizmetlerinin finansmanın sağlanması, sağlık sigortası kapsamı ve özel sağlık kuruluşlarının bu kapsamda sundukları hizmetlerin denetlenmesi ve düzenlenmesi, özel sağlık kuruluşlarının sunduğu bakım hizmetlerinin finansmanına yönelik alınması gereken tedbirler ve öneriler hakkında ayrıntılı bilgi almak amacıyla davet ettik" dedi.

SAĞLIK HİZMETLERİ MASAYA YATIRILDI

SGK'ya bağlı kuruluşlardan Genel Sağlık Sigortası (GSS) Genel Müdürü Eren Usul ise komisyona sağlık hizmetleri verilerine ilişkin bilgilendirmede bulundu. Usul, "Öncelikli olarak sağlık hizmetlerinin finansmanına bakacak olursak; genel sağlık sigortalılarımızdan topladığımız primler, sigorta primlerini kendileri ödeyemeyen vatandaşlarımızdan Hazine yardımlarıyla oluşan havuzumuzdan, Genel sağlık sigortalılarımızın aldıkları sağlık hizmetleri sonucunda sözleşmeli sağlık hizmetlerimizden gelen faturalara karşılık Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödemeleri gerçekleştirilmektedir.

Ülkemizde şu anda Sağlık Bakanlığımıza bağlı 908 hastanemizden, 162 üniversite hastanemizden, bin 331 de özel sağlık hizmeti sunucumuzdan toplam 2 bin 401 sağlık hizmeti sunucumuzdan sağlık hizmetlerini genel sağlık sigortalılarımız için temin ediyoruz. Buradaki özel sağlık hizmetleri sunucularımızın altında özel tıp merkezleri, özel hastaneler ve diğer klinikler bulunmaktadır. Tanı ve tedavi hizmet bedellerimizi, ilaç bedellerimizi, tıbbi cihaz bedellerimizi, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini, yol, gündelik ve refakatçi bedelleri ve yurt dışındaki tedavi giderlerini genel sağlık sigortalılarımızın sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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